Diretta/ Spal Entella (Serie B) streaming video Rai: estensi in risalita

Spal Entella, in diretta venerdì 12 marzio 2021 alle ore 21.00 presso lo stadio Paolo Mazza di Ferrara, sarà una sfida valevole per la nona giornata di ritorno del campionato di Serie B. Estensi in risalita dopo l’importante successo esterno di Pescara, cha ha interrotto una serie di ben 9 partite senza vittoria per la squadra allenata da Pasquale Marino. 6 pareggi e 3 sconfitte che hanno allontanato la Spal dal secondo posto, mantenendola comunque in zona play off a +4 da Pisa e Frosinone. Ora gli emiliani cercheranno continuità contro un’Entella che si sta confermando dura a morire, con 3 pareggi consecutivi nelle ultime partite contro Brescia, Lecce ed Ascoli che hanno lasciato comunque la formazione ligure all’ultimo posto in classifica, a -2 dal Pescara penultimo e a -6 dal Cosenza quartultimo e dalla zona play out.

Salvezza ancora possibile, a patto di ritrovare quel ritmo e quelle motivazioni che avevano garantito all’Entella 3 vittorie consecutive nel periodo delle festività natalizie. Un fuoco di paglia, con i biancocelesti che hanno poi raccolto solo 6 punti nelle successive 10 partite disputate.

DIRETTA SPAL ENTELLA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Spal Entella è quella che per questo turno di Serie B sarà trasmessa in chiaro per tutti dalla televisione di stato: come di consueto dunque l’appuntamento è su Rai Sport + HD, canale al numero 57 del vostro televisore, e sarà la stessa emittente a fornire la possibilità di seguire questa partita in diretta streaming video, mettendo a disposizione senza costi aggiuntivi il sito o l’app ufficiali di Rai Play ai quali dovrete accedere con apparecchi mobili quali PC, tablet e smartphone. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

PROBABILI FORMAZIONI SPAL ENTELLA

Le probabili formazioni della sfida tra Spal e Entella allo stadio Paolo Mazza. I padroni di casa allenati da Pasquale Marino scenderanno in campo con un 3-5-2 e questo undici titolare: Berisha, Tomovic, Vicari, Ranieri; Sernicola, Segre, Esposito, Valoti, Sala; Asencio, Paloschi. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Vincenzo Vivarini con un 4-3-1-2 così disposto dal primo minuto: Russo, Coppolaro, Chiosa, Pellizzer, Costa; Settembrini, Paolucci, Koutsoupias, Schenetti, Brunori, Capello.

QUOTE E PRONOSTICO

Per quanto riguarda tutti coloro che vorranno scommettere sul match tra Spal e Entella, le quote del bookmaker Snai fissano a 1.60 il moltiplicatore per chi punterà sul successo interno, a 3.40 la quota relativa al pareggio per la quale si potrà scommettere sul segno X, ed infine chi deciderà di investire sull’affermazione esterna riceverà 7.00 volte la posta scommessa.

