DIRETTA/ Spal Entella video streaming tv: tanti pareggi nei precedenti (Serie C, 9 dicembre 2023)

DIRETTA SPAL ENTELLA, TESTA A TESTA

La diretta della sfida Spal Entella evidenzia due formazioni che si sono affrontate per la bellezza di 10 incontri prima di quest’oggi. L’ago della bilancia pende dalle parti dell’equilibrio con 5 pareggi ottenuti tra queste due formazioni. Formazione ferrarese che ha ottenuto un successo in più rispetto ai liguri con tre vittorie contro due. Tra le sfide da segnalare c’è sicuramente quella dal 2016, giocata nel campionato di serie B con ben quattro gol realizzati nei primi 45 minuti. Due gol per i liguri firmati da Pellizzer e Caputo salvo poi subire il pareggio nel giro di due minuti dagli estensi con i gol di Giani e Schiattarella.

Video/ Gubbio Spal (0-0) highlights: i legni fermano gli eugubini (Serie C, 2 dicembre 2023)

Gara di ritorno che ha visto vincere con netta superiorità la formazione ferrarese grazie al risultato di 0-3 alla luce dei gol firmati da Sergio Floccari, Luca Mora e Filippo Costa. L’ultima sfida tra queste due formazioni è andata in scena il 12 Marzo 2021, valevole per la ventottesima giornata del campionato di serie B. La gara terminò con uno scialbo pareggio a reti bianche con soltanto un’ammonizione estratta dal direttore di gara. (Marco Genduso)

Video/ Entella Pescara (1-2) gol e highlights: Franchini decisivo (Serie C, 2 dicembre 2023)

SPAL ENTELLA, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv Spal Entella sarà trasmessa in esclusiva su NOW poiché Sports Eleven, casa della Serie C nelle ultime stagioni, non detiene più i diritti della terza divisione del calcio che è passata dunque interamente a NOW.

Anche la diretta streaming Spal Entella sarà visibile unicamente su Now, come detto divenuta la piattaforma di riferimento della Serie C avendo l’esclusiva a trasmettere tutto il campionato da qui alla fine della stagione.

SFIDA DA ZONA ROSSA

La diretta Spal Entella, in programma sabato 9 dicembre alle ore 18:30, racconta della 17esima giornata di Serie C Girone B. Gli estensi nelle ultime due giornate hanno interrotto il periodo di quattro sconfitte consecutive, tra cui quella in Coppa Italia Serie C con la Lucchese, anche se la vittoria manca ormai dal 26 ottobre con il Sestri Levante. Infatti nei due turni più recenti la Spal ha pareggiato entrambe le volte, prima 2-2 con l’Ancona e poi 0-0 a Gubbio.

Diretta/ Gubbio Spal (risultato finale 0-0): traversa di Di Massimo! (2 dicembre 2023, Serie C)

L’ultima vittoria dell’Entella è più recente, 25 novembre con il Pontedera, ma recentemente sono arrivate solo sconfitte. Se la Spal è riuscita quantomeno a fare punti tra fine novembre e inizio dicembre, i liguri hanno perso sia con il Pontedera, nella seconda sfida in pochi giorni, sia con il Pescara per 2-1. Ciononostante, la Virtus Entella è attualmente sopra in classifica rispetto alla Spal anche se ballano appena tre punti che potrebbe essere subito colmati in caso di vittoria della Spal in questo scontro diretto tra la quattordicesima e la diciassettesima.

SPAL ENTELLA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Spal Entella vedranno la squadra di casa scendere in campo col 4-3-3. In porta Alfonso, difesa composta da Bruscagin, Peda, Bassoli e Celia. Le mezzali saranno Collodel e Maistro con Carraro in regia mentre l’attacco vedrà Rao, Antenucci e Rabbi.

Risposta dell’Entella con il modulo 3-5-2. Tra i pali De Lucia, qualche metro più avanti il terzetto arretrato con Parodi, Manzi e Bonini a chiudere il reparto. Gli esterni saranno Tomaselli e Di Mario con Corbari, Petermann e Mosti in mediana. Coppia d’attacco Faggioli e Zamparo.

SPAL ENTELLA, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Spal Entella danno per favorita la squadra di casa a 2.30. Secondo sisal, il pareggio vale tre volte la posta in palio mentre il 2 fisso leggermente più alto, 3.20.

L’Over 2.5 lo troviamo a 2.35, ben più alto dell’1.50 dell’Under mentre Gol e No Gol saranno rispettivamente a 1.96 e 1.70.

© RIPRODUZIONE RISERVATA