Diretta Spal Feralpisalò/ Risultato live: bella amichevole per gli estensi

Spal Feralpisalò si gioca alle ore 17:00 di sabato 27 luglio, a Valles: altra amichevole estiva per gli estensi di Leonardo Semplici, che hanno aperto la loro estate di preparazione ad un campionato che li vedrà impegnati nella corsa alla terza salvezza consecutiva. L’avversaria è una squadra che punterà invece alla promozione in Serie B, avendone tutte le possibilità: reduce da un ottimo campionato nel quale ha anche provato a prendersi la salita di categoria in maniera diretta, la formazione bresciana è già stata avversaria di alcune squadre di Serie A nel corso di queste amichevoli estive, incassando per esempio cinque gol dal Napoli. Dunque un avversario da prendere con le pinze per la Spal, il cui obiettivo comunque non sarà quello di prendersi la vittoria a tutti i costi ma di valutare la crescita del gruppo e dei singoli giocatori. Vedremo allora come andranno le cose nella diretta di Spal Feralpisalò, della quale possiamo intanto analizzare le probabili formazioni almeno per quanto riguarda i biancazzurri.

DIRETTA STREAMING VIDEOE TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Spal Feralpisalò, salvo variazioni di palinsesto, non dovrebbe essere trasmessa sui canali del nostro Paese; questo significa che non sarà a disposizione nemmeno una diretta streaming video per seguire questa partita, e allora per tutte le informazioni utili potrete rivolgervi agli account che le due società mettono a disposizione sui social network, in particolare su Facebook e Twitter.

PROBABILI FORMAZIONI SPAL FERALPISALO’

Studiamo dunque in che modo Semplici potrebbe affrontare Spal Feralpisalò: potremmo vedere una squadra schierata sempre con il 3-5-2, dunque una linea difensiva comandata da Salamon e con Thiago Cionek e Vaisanen che agiranno davanti a Etrit Berisha, mentre sulle corsie esterne potrebbe arrivare il lavoro di D’Alessandro e Strefezza. In mezzo la regia può essere affidata a Schiattarella o Federico Viviani, che saranno in competizione anche nel corso della stagione; probabilmente le mezzali saranno Kurtic e Murgia che partono in vantaggio, ma non bisogna dimenticarsi di giocatori come Missiroli e Valoti che sicuramente sono in grado di dire la loro. Petagna resta il principale riferimento nel reparto offensivo; al suo fianco potrebbe giocare Moncini, reduce da una splendida seconda parte di stagione con la maglia del Cittadella e pronto a stupire anche in Serie A, sempre se verrà confermato nella rosa.



