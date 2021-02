DIRETTA/ Spal Fiorentina Primavera video streaming tv: i precedenti sono appena tre

DIRETTA SPAL FIORENTINA PRIMAVERA: I TESTA A TESTA

Prima di dare la parola al campo per la diretta di Spal Fiorentina Primavera, atteso match per la nona giornata, sarà il caso di considerare anche lo storico che interessa i due club. I dati a nostra disposizione però purtroppo sono davvero pochi: dal 2016 a oggi le due formazioni si sono sfidate a viso aperto in appena tre occasioni, queste segnate per il primo campionato di categoria come in Coppa. Il bilancio complessivo che ne ricaviamo ci racconta poi di due pareggi (entrambi occorsi per 0-0) e una sola vittoria per la Viola: mai dunque la squadra estense ha avuto successo nello scontro diretto. Va dunque aggiunto che l’ultimo testa a testa segnato tra Spal e Fiorentina Primavera risale agli ottavi di finale della Coppa Primavera 2018-19, che ebbero luogo il 19 dicembre del 2018. Allora in terra toscana furono proprio i gigliati ad avere la meglio, con il risultato di 3-1: decisivi furono i gol di Beloko, sottile e Bocchia a cui solo Pessot rispose nelle marcature per gli estensi. (agg Michela Colombo)

DIRETTA SPAL FIORENTINA PRIMAVERA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Spal Fiorentina Primavera sarà garantita in chiaro per tutti su Sportitalia, canale numero 60 del telecomando del digitale terrestre. In aggiunta, ricordiamo che Sportitalia, emittente ufficiale del campionato Primavera 1, metterà a disposizione anche la diretta streaming video tramite il proprio sito Internet oppure l’applicazione.

SPAL FIORENTINA PRIMAVERA: FERRARESI RILANCIATI DOPO IL POKER!

Spal Fiorentina, in diretta dal centro sportivo G.B. Fabbri, in programma mercoledì 10 febbraio 2021 alle ore 13.00, sarà una sfida valevole per la nona giornata d’andata del campionato Primavera 1. Estensi verso il top dopo aver recuperato il terzo posto in classifica, a braccetto con il Bologna, grazie all’ultimo 4-0 contro l’Ascoli. Dopo aver battuto la Roma capolista la Spal si era ritrovata scottata dal ko sul campo del Milan, ma il poker rifilato ai marchigiani ha dimostrato come la formazione emiliana sia pronta a lottare per l’alta classifica. La Fiorentina affronterà questa trasferta in un momento delicato, 2 sconfitte e una vittoria dalla ripresa del campionato, al successo contro l’Inter in campionato era seguito quello col Milan in Coppa Italia, ma in campionato i viola non hanno trovato continuità. Domenica 3-1 per l’Empoli nell’ultima trasferta della Fiorentina, che non riesce ad insediarsi in zona play off e al momento deve guardarsi alle spalle per non farsi risucchiare nella zona più calda della classifica.

PROBABILI FORMAZIONI SPAL FIORENTINA PRIMAVERA

Le probabili formazioni della sfida tra Spal e Fiorentina Primavera al centro sportivo G.B. Fabbri. I padroni di casa allenati da Giuseppe Scurto scenderanno in campo con un 4-3-3 e questo undici titolare: Galeotti; Iskra, Peda, Raitanen, Yabre; Attys, Zanchetta, Tunjov; Cuellar, Pinotti, Ellertsson. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Alberto Aquilani con un 4-3-3 così disposto dal primo minuto: Chiorra; Ponsi, Chiti, Frison, Pierozzi; Corradini, Fiorini, Bianco; Di Stefano, Munteanu, Agostinelli.

QUOTE E PRONOSTICO

Per tutti coloro che vorranno scommettere sul match l’agenzia Snai ha fornito il suo pronostico per Spal Fiorentina Primavera: il segno 1 per la vittoria interna garantirebbe infatti di moltiplicare per 2.20 volte la posta investita, mentre il segno 2 riferito al successo in trasferta permetterebbe di ottenere una vincita pari a 3.15 volte quanto messo sul piatto. Infine per chi punterà sul pareggio, puntando sul segno X, la somma risultante si moltiplicherebbe per 3.25 volte l’importo scommesso.

