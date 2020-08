Diretta Spal Fiorentina/ Streaming video tv: i viola vogliono chiudere bene (Serie A)

Spal Fiorentina, in diretta dallo stadio Paolo Mazza, si gioca alle ore 18:00 di domenica 2 agosto: siamo arrivati alla 38^ giornata della Serie A 2019-2020 e dunque si conclude finalmente un campionato che passerà alla storia per i tre mesi di lockdown e le porte chiuse in una ultima parte che ha visto le 20 squadre giocare 12 partite a testa (in certi casi anche 13) nello spazio di un mese e mezzo. Un vero e proprio tour de force, al termine del quale la Spal tornerà in Serie B: sarà presumibilmente anche l’addio di Gigi Di Biagio alla panchina degli estensi, dopo il 3-0 incassato dal Verona i biancazzurri sono certi dell’ultimo posto in classifica ma vogliono se non altro salutare la Serie A con una vittoria.

La Fiorentina però sta bene: purtroppo i viola si sono svegliati troppo tardi, tra un inizio positivo e un finale in crescita hanno perso tanti punti in maniera anche incredibile e non sono riusciti a lottare per l’Europa, come la rosa a disposizione dell’allenatore avrebbe concesso. Dopo aver schiantato il Bologna, per Beppe Iachini potrebbe essere l’ultima panchina: Rocco Commisso sogna Roberto De Zerbi, qualora il Sassuolo non lo lasciasse andare le soluzioni in casa toscana potrebbero comunque contemplare un cambio in panchina. Vediamo ora in che modo le due squadre intendono disporsi sul terreno di gioco; aspettando il calcio d’inizio nella diretta di Spal Fiorentina valutiamo dubbi e certezze dei due tecnici analizzando al meglio le probabili formazioni della partita.

E’ sempre lunga la lista degli indisponibili per Di Biagio, che potrebbe affrontare Spal Fiorentina con un 3-5-2 nel quale non potranno essere schierati due attaccanti come Floccari e Cerri ma anche Etrit Berisha e Lucas Castro. In porta c’è sempre Letica; davanti a lui Thiago Cionek, Vicari e uno tra Salamon e Bonifazi formano il terzetto difensivo che sarà supportato in fase di non possesso dai due esterni Strefezza e Fares. Murgia e Missiroli potrebbero essere le mezzali, il secondo avrà anche compiti di regia visto che l’ex Bryan Dabo sarà in posizione centrale ma come frangiflutti; Petagna saluta la Spal essendo destinato al Napoli, sarà verosimilmente titolare insieme a Federico Di Francesco.

Nella Fiorentina prova a stringere i denti Ribéry, assente mercoledì ma determinato a chiudere bene una stagione sfortunata; davanti a Terracciano si piazzano Milenkovic (due gol consecutivi), German Pezzella e Caceres, a centrocampo è squalificato Rachid Ghezzal e allora a giocare dovrebbe essere Duncan, che agirà al fianco del regista Pulgar (ma occhio a Badelj) con Castrovilli sull’altro versante. Da valutare se il centrocampo sarà a quattro o a tre: nel primo caso fuori un centrale e spazio a Venuti e Lirola (o Dalbert) sugli esterni, con un tridente che comprenderebbe Federico Chiesa – altrimenti schierato come quinto in mediana – Cutrone o Kouamé e appunto Ribéry.

Il pronostico che l’agenzia Bwin ha tracciato per Spal Fiorentina indica chiaramente come i viola siano largamente favoriti: per la loro vittoria bisogna puntare sul segno 2 e andreste a guadagnare una somma corrispondente a 1,48 volte quello che avrete messo sul piatto, per contro il segno 1 che identifica il successo interno degli estensi vi farebbe intascare 5,75 volte la vostra puntata. Il pareggio, regolato dal segno X, porta in dote una vincita che ammonta a 4,50 volte l’importo investito.



