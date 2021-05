Diretta Spal Frosinone/ Streaming video DAZN: sfida tra due grandi deluse (Serie B)

DIRETTA SPAL FROSINONE: ULTIMA CHIAMATA ESTENSE?

Spal Frosinone è in diretta alle ore 14:00 di martedì 4 maggio, presso lo stadio Paolo Mazza: si gioca per la 36^ giornata nel campionato di Serie B 2020-2021, che affronta un tour de force per gli ultimi 270 minuti della stagione regolare. Ultima chiamata per gli estensi: battuti anche in casa del Brescia, rischiano seriamente di non giocare i playoff perché sono appena 2 i punti di vantaggio sulla lanciata Reggina, che oggi affronta l’Ascoli e potrebbe concretamente operare il sorpasso, rendendo fallimentare la stagione di una Spal che puntava al ritorno immediato in Serie A.

Il Frosinone ha deluso e non poco, ma se non altro potrebbe salvarsi senza passare dai playout: consolazione decisamente magra ma anche unico traguardo rimasto, dopo il successo sul Pisa i ciociari sono più tranquilli ma sanno anche che i conti sono tutt’altro che chiusi, e bisognerà ancora incamerare punti importanti. Vedremo quello che succederà nella diretta di Spal Frosinone, intanto possiamo valutare quali saranno le scelte da parte dei due allenatori leggendo insieme le probabili formazioni di questa partita molto delicata.

DIRETTA SPAL FROSINONE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Spal Frosinone, che non viene trasmessa sui canali della nostra televisione; il campionato di Serie B è un’esclusiva della piattaforma DAZN che ne fornisce tutte le partite, dunque anche in questo caso gli abbonati al servizio potranno installare l’applicazione su dispositivi mobili come PC, tablet o smartphone – per la visione in diretta streaming video – oppure utilizzare in alternativa una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI SPAL FROSINONE

È un 4-3-1-2 quello di Massimo Rastelli per Spal Frosinone: purtroppo Vicari, Viviani e Valoti dovrebbero essere ancora out e dunque davanti a Etrit Berisha ci saranno Okoli e Tomovic, con Dickmann e Sernicola ad agire come laterali bassi. In mezzo al campo Salvatore Esposito comanda le operazioni con Mora e Segre che dovrebbero accompagnarlo sulle mezzali – dove anche Missiroli si gioca il posto – Murgia e Federico Di Francesco sono in competizione per la trequarti con Strefezza e Paloschi che, per l’attacco, sono insidiati da Asencio e Floccari. Fabio Grosso insiste sul 3-5-2 e potrebbe confermare gli 11 che hanno battuto il Pisa: Bardi in porta, difesa in linea con Szyminski, Marco Capuano e Nicolò Brighenti, due laterali che si alzano e saranno Zampano e D’Elia che faranno compagnia a Mattia Vitale e Rohdén, verosimilmente gli interni che supporteranno la regia di Maiello. Davanti invece ci sono Parzyszek e Novakovich, entrambi in vantaggio sulla concorrenza rappresentata in particolar modo da Iemmello e Ciano (ma occhio anche a Millico e Brignola, eventualmente).

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha tracciato il su0 pronostico ufficiale su Spal Frosinone, pertanto possiamo andare a vedere quanto stabilito dalle quote per questa partita di Serie B. Il segno 1 per la vittoria dei padroni di casa vi farebbe guadagnare una somma corrispondente a 2,25 volte la puntata; il pareggio, che viene regolato dal segno X, porta in dote una vincita che ammonta a 2,95 volte l’importo investito e il segno 2, sul quale puntare per il successo della squadra ospite, vale per questo bookmaker 3,50 volte quanto messo sul piatto.



