Diretta Spal Frosinone/ Streaming video tv: la capolista riparte dal Mazza (Serie B)

DIRETTA SPAL FROSINONE: LA CAPOLISTA RIPARTE SUBITO?

Spal Frosinone è in diretta dallo stadio Paolo Mazza, con calcio d’inizio alle ore 20:30 di mercoledì 1 marzo: si gioca per la 27^ giornata nel campionato di Serie B 2022-2023. Il Frosinone sta dominando il campionato, ma è reduce dalla prima sconfitta interna: pirotecnico 3-4 contro il Parma, indolore perché i punti di vantaggio sulla seconda sono rimasti 9 e comunque ce ne sono soprattutto 12 sulla terza, dunque la grande fuga verso la promozione diretta è ancora intatta ma ora sarà comunque interessante scoprire come i ciociari ripartiranno dopo l’intoppo.

La Spal è in crisi: al momento nemmeno il secondo cambio in panchina è servito, Massimo Oddo ha tenuto botta a Marassi ma nel finale è crollato contro il Genoa (0-3) e così è rimasto penultimo in classifica, per quella che oggi sarebbe una fallimentare retrocessione visti i propositi estivi di ritorno in Serie A. Vedremo allora quello che succederà tra poche ore nella diretta di Spal Frosinone; mentre aspettiamo che la partita si giochi possiamo fare la solita valutazione sulle scelte da parte dei due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni.

DIRETTA SPAL FROSINONE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Spal Frosinone sarà trasmessa sulla televisione satellitare: l’appuntamento però sarà disponibile soltanto per gli abbonati al pacchetto Calcio, poiché il canale di riferimento sarà Sky Sport 252. Come sempre i clienti avranno la possibilità di seguire il match di Serie B anche attraverso il servizio di diretta streaming video che, ricordiamo, non comporta costi aggiuntivi: basterà infatti dotarsi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e inserire i dati del proprio abbonamento per attivare l’applicazione Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI SPAL FROSINONE

Oddo dovrebbe puntare ancora sul 3-4-1-2 per la diretta Spal Frosinone, con Nainggolan schierato da trequartista e Giuseppe Rossi che scalpita per una maglia da titolare, da valutare però la condizione e dunque La Mantia e Moncini restano favoriti (anche su Rauti). In mediana Valzania è la certezza, poi ballottaggio tra Zanellato, Maistro e Tunjov per sostituire eventualmente Prati; sulle fasce Dickmann e Tripaldelli sono in vantaggio sulla concorrenza di Fiordaliso e Celia, in difesa Dalle Mura con Meccariello e Varnier a protezione del portiere che dovrebbe essere Brazao.

Fabio Grosso ha Cotali e Boloca squalificati: nella difesa del Frosinone quindi avremo Frabotta terzino sinistro con Sampirisi a destra, poi occhio a Szyminski che può sostituire Kalaj o Lucioni al centro, con Turati in porta. In mediana Garritano è il favorito per completare la linea con Mazzitelli e Rohdén; nel tridente offensivo sia Borrelli che Luca Moro possono prendere il posto davanti ma Samuele Mulattieri è comunque favorito, per gli esterni occhio a Baez e Bidaoui per la sinistra (per Caso) con la conferma di Roberto Insigne a destra.

QUOTE E PRONOSTICO

Approfondendo il discorso sulla diretta di Spal Frosinone possiamo dare uno sguardo alle quote sulla partita valida per la 27^ giornata di Serie B, emesse in particolare dall’agenzia Snai. Il segno 1 per la vittoria della squadra di casa vi permetterebbe di guadagnare una somma corrispondente a 4,00 volte la giocata; il segno X che regola il pareggio porta in dote una somma che equivale a 3,40 volte l’importo che avrete scelto di investire, infine il segno 2 sul quale puntare per il successo della formazione ospite ha un valore, con questo bookmaker, che è pari a 1,95 volte la quota messa sul tavolo.

