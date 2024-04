Diretta/ Spal Gubbio (risultato 0-0) streaming video tv: problemi per Rao (Serie C, oggi 7 aprile 2024)

DIRETTA SPAL GUBBIO (RISULTATO 0-0): FASE INIZIALE DEL MATCH

In Emilia-Romagna la partita tra Spal e Gubbio è cominciata da una ventina di minuti nel primo tempo ed il punteggio è di 0 a 0. Nelle fasi iniziali dell’incontro le due compagini in campo quest’oggi a Ferrara si studiano a vicenda senza creare azioni realmente degne di nota sui rispettivi fronti offensivi ed i padroni di casa guidati da mister Di Carlo vivono qualche attimo di apprensione intorno al 18′ quando Rao rimane a terra dolorante dopo un contrarsto con Rosaia. Ecco le formazioni ufficiali:

SPAL (4-4-2) – Galeotti; Ghiringhelli, Fiordaliso, Valentini, Tripaldelli; Dalmonte, Buchel, Nador, Rao; Antenucci, Zilli. A disposizione: Meneghetti, Del Favero, Contiliano, Bertini, Collodel, Orfei, Petrovic, Rabbi, Bassoli, Iglio, Siligardi, Peda, Breit, Edera. All.: Di Carlo. GUBBIO (3-5-2) – Vettorel; Pirrello, Signorini, Mercadante; Morelli, Chierico, Rosaia, Bumbu, Di Massimo; Udoh, Bernardotto; Stacchiotti, Greco, Tozzuolo, Desogus, Brambilla, Corsinelli, Dimarco. All.: Braglia. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

DIRETTA SPAL GUBBIO STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

Per seguire in diretta Spal Gubbio bisognerà possedere un abbonamento alla piattaforma satellitare di Sky, che detiene i diritti per questa competizione, in più bisognerà acquistare un pacchetto Calcio. In alternativa, con le medesime modalità, si potrà seguire il match anche su NowTv.

SI GIOCA

La diretta della sfida che pone di fronte Spal Gubbio vede scendere in campo due formazioni che in classifica si ritrovano rispettivamente al quindicesimo e quinto posto. Spal del presidente americano Joe Tacopina in questo momento 37 punti in campionato riuscendo con una serie di vittorie nei passati turni, ad allontanarsi dalla zona più calda dei bassifondi. Le reti realizzate sono 30 mentre 38 quelle subite con il miglior marcatore che risulta essere l’esperto attaccante Antenucci, fermo a quota 5.

Dall’altra parte il Gubbio, che nel passato match ha battuto il Torres, che può vantarsi di ben 19 reti realizzate dal duo formato da Udoh e Di Massimo. Il quinto posto del Gubbio li proietta con 54 punti a distanza di 5 dalla quarta posizione occupata dal Perugia. Una vittoria quest’oggi potrebbe significare avvicinarsi sempre di più alle prime quattro posizioni, blindando il quinto posto con il Pescara distante sei punti. (Marco Genduso)

SPAL GUBBIO: I TESTA A TESTA

Ci siamo, la diretta Spal Gubbio è vicina al fischio iniziale. Prima di goderci il match, andiamo a dare uno sguardo ai testa a testa tra le due squadre. Su un totale di 11 precedenti, la Spal ha vinto per 6 volte contro 3 pareggi e 2 successi del Gubbio, arrivati entrambi nelle prime due partite tra queste due compagini ovvero nel 2005 e 2006. Da lì in poi sempre e solo punti in casa Spal.

Un filotto di cinque successi di fila tra il 2006 e il 2010 che hanno consolidato la supremazia degli estensi in questo testa a testa. Il Gubbio ritorna a fare punti solo nel 2011 con un pareggio, esito che poi si è ripetuto tre volte mentre ultime quattro sfide disputate.

(aggiornamento di Christian Attanasio)

SPAL GUBBIO: ESTENSI PER SALVARSI!

Un aperitivo calcistico degno di nota quello che si prospetta in questa diretta di Spal Gubbio, gara ovviamente valida per la 35esima giornata di Serie C che andrà in onda oggi 7 aprile 2024 alle 18,30. La SPAL si trova attualmente in una posizione delicata in classifica, rischiando la retrocessione e occupando il 15º posto. Dopo due pareggi consecutivi, di cui l’ultimo contro l’Ancona terminato a reti inviolate.

Il Gubbio d’altro canto, attualmente al quinto posto in classifica e in corsa per un posto nei playoff. Dopo una vittoria contro il Torres, la squadra umbra arriva a questa partita carica di fiducia e determinata a consolidare la propria posizione nelle zone alte della classifica.

SPAL GUBBIO: PROBABILI FORMAZIONI

Spostiamo l’attenzione dalla diretta di Spal Gubbio alle probabili formazioni del match con un primo sguardo ai giocatori in campo: per la SPAL, l’attenzione sarà rivolta a Petrovic, chiamato a invertire la rotta per la squadra di casa. Il suo contributo in termini di gol è fondamentale, come suggeriscono le statistiche che evidenziano come il rendimento della squadra ne risenta quando mancano i suoi gol.

Dal canto suo, il Gubbio punterà su Bernardotto, il cui gol nella precedente partita lo rende un candidato ideale per una maglia da titolare. Oltre alla sua capacità di segnare, il giocatore si distingue per la sua abilità nel raccordare il gioco tra l’attacco e il centrocampo.

SPAL GUBBIO, LE QUOTE

Vediamo come di consueto le quote per la diretta di Spal Gubbio, tramite il bookmaker della Snai: il segno 1 è stato quotato a 2,8 mentre il pareggio, indicato da una X, è fissato a 2,5. La vittoria ospite invece è fissata a 2.











