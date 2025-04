DIRETTA SPAL GUBBIO (RISULTATO FINALE 3-0): TRIPLICE FISCHIO

La SPAL batte il Gubbio con un netto 3-0 al termine di una gara solida e ben gestita. I padroni di casa partono forte già nel primo tempo, trovando il vantaggio grazie ad Arena: il difensore si sgancia dalla linea arretrata, si inserisce in area avversaria e, libero da marcature, insacca con precisione. Nella ripresa la SPAL continua a spingere e raddoppia con Parigini, bravo a smarcarsi all’interno dell’area e a trovare il gol con una conclusione precisa. Il Gubbio prova a reagire ma fatica a costruire gioco, rimanendo spesso schiacciato nella propria metà campo.

Nel finale c’è gloria anche per Spini, che chiude definitivamente i conti siglando il terzo gol con una bella azione personale. Vittoria netta e meritata per la SPAL, mentre il Gubbio non è mai riuscito a impensierire seriamente la retroguardia avversaria. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA SPAL GUBBIO (RISULTATO LIVE 2-0): RADDOPPIO

Avvio deciso nella ripresa della diretta di SPAL Gubbio, con i padroni di casa che allungano subito il vantaggio portandosi sul 2-0. Dopo pochi minuti dal ritorno in campo, è Parigini a firmare il raddoppio: l’attaccante si muove con grande intelligenza tra le linee, approfitta di un momento di disattenzione della retroguardia ospite, si smarca abilmente in area e riceve il pallone.

Con freddezza e precisione, Parigini lascia partire un tiro preciso che non lascia scampo al portiere avversario, facendo esplodere di gioia il pubblico di casa. Il Gubbio prova a riorganizzarsi, ma la SPAL adesso ha il controllo del ritmo e continua a mantenere l’iniziativa nella metà campo offensiva, galvanizzata dal doppio vantaggio. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA SPAL GUBBIO (RISULTATO LIVE 1-0): FINE PRIMO TEMPO

Intervallo della diretta di SPAL Gubbio, con i padroni di casa avanti 1-0. A decidere la prima frazione è stata la rete di Arena, protagonista di un inserimento perfetto: partendo dal trio difensivo, il giocatore biancazzurro si è sganciato in avanti sorprendendo la linea difensiva ospite, creando superiorità numerica dentro l’area. Senza marcatura, Arena ha ricevuto un pallone preciso e ha potuto calciare con grande lucidità, battendo il portiere del Gubbio e sbloccando un match fino a quel momento equilibrato.

La SPAL, forte del vantaggio, ha continuato a tenere il pallino del gioco, mentre il Gubbio, rimasto inizialmente molto basso e attendista, dovrà ora cambiare atteggiamento nella ripresa se vorrà riaprire la partita. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA SPAL GUBBIO (RISULTATO LIVE 0-0): SI INIZIA

L’avvio della diretta di SPAL Gubbio si apre con i padroni di casa decisamente più propositivi. Il risultato resta sullo 0-0, ma è già arrivata una grande occasione per la SPAL con Molina, che si è inserito bene e ha sfiorato il gol del vantaggio con una conclusione insidiosa che ha messo i brividi alla retroguardia ospite.

Il copione della partita, almeno nei primi minuti, sembra chiaro: la SPAL gestisce il possesso palla, mantenendo il baricentro alto e cercando di trovare varchi tra le strette maglie difensive del Gubbio. Gli ospiti, dal canto loro, sembrano aver impostato la gara sul contenimento e sulle ripartenze rapide, anche se finora i tentativi di contrattacco non sono riusciti a creare veri pericoli. Il ritmo è intenso e il pubblico di casa sostiene con entusiasmo i propri giocatori, sperando che la pressione esercitata possa presto portare al gol. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA DIRETTA SPAL GUBBIO (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Passiamo adesso alla diretta di Spal Gubbio, ma non ancora con il commento live che sarà disponibile dopo questa rubrica, visto che adesso ci concentreremo sui numeri che precedono le due compagini per capire chi avrà la meglio da un punto di vista di trend anche per la vittoria finale. Iniziamo dai padroni di casa, una squadra molto italiana nel senso più calcistico possibile, abbiamo infatti una difesa bassa a 22 metri dalla porta che serve per far scatenare i giocatori in contropiede come mostra il dato sui 36 cross progressivi a partita.

Non sottovalutiamo però la tecnica dei giocatori umbri, visto che il 16% delle reti arrivano comunque da azioni che hanno almeno dieci passaggi consecutivi prima del tiro in porta.

DOVE VEDERE DIRETTA SPAL GUBBIO, STREAMING VIDEO

ESTENSI IN CASA

Nella diretta Spal Gubbio oggi queste due formazioni si apprestano a salutare così il campionato, almeno la fase regolare. La Spal è entrata in un vortice incredibile di pareggi. Sono infatti ben quattro segni X consecutivi contro Legnago Salus, Pontedera e Vis Pesaro per 1-1 e lo 0-0 con la Torres. Ultima vittoria? L’11 marzo, 1-0 con la Pianese.

Il Gubbio, dopo due turni senza vincere col pareggio con l’Ascoli e la sconfitta col Pescara, è tornato a vincere con un rocambolesco 3-2 contro il Milan Futuro. Gli ospiti si apprestano a giocare questa gara con 16 punti di vantaggio.

PROBABILI FORMAZIONI SPAL GUBBIO

La Spal giocherà con l’assetto tattico 3-4-3. In porta Galeotti, protetto dal terzetto Bruscagin, Arena e Fiordaliso. A centrocampo spazio per i quattro titolari Calapai, Paghera, Awua e Ntenda. In avanti Spini, Molina e Parigini.

Il Gubbio invece si metterà in campo col 4-2-3-1. In porta Venturi, difeso da Zallu, Rocchi, Signorini e Tentardini. In mediana Rosaia e Corsinelli con la trequarti formata da Spina, Di Massimo e D’Ursi. Unica punta Tommasini

QUOTE PER LE SCOMMESSE SPAL GUBBIO

La Spal è data a 1.80 dai bookmakers con il successo del Gubbio a 3.55 e il pareggio a 3.75. Over 2.5 a 2.20, Under alla stessa soglia a 1.55.