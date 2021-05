Diretta/ Spal Lazio Primavera (risultato 0-0) streaming video tv: in campo, si gioca!

DIRETTA SPAL LAZIO PRIMAVERA (RISULTATO 0-0) SI COMINCIA

Si accende la diretta di Spal Lazio Primavera, atteso incontro per la 25^ giornata di campionato: prima di dare la parola al campo, andiamo però a leggere qualche dato interessante fin qui segnato. Classifica alla mano ecco che gli estensi sono oggi alla sesta posizione, con 39 punti in 24 partite e un bilancio di 11 successi e sei pareggi, a cui pure aggiungiamo una differenza reti segnata sul 29:23, positiva ma migliorabile. Ben altri numeri per la Lazio Primavera , ferma al 14^ gradino della classifica e con 19 punti all’attivo. Per i capitolini contiamo solo quattro successi e sette pareggi, come pure 35 gol segnati a fronte dei ben 53 subiti dalla difesa. Ora diamo la parola al campo, si comincia! (agg Michela Colombo)

DIRETTA SPAL LAZIO PRIMAVERA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Spal Lazio Primavera sarà garantita in chiaro per tutti su Sportitalia, canale numero 60 del telecomando del digitale terrestre. In aggiunta, ricordiamo che Sportitalia, emittente ufficiale del campionato Primavera 1, metterà a disposizione anche la diretta streaming video tramite il proprio sito Internet oppure l’applicazione.

SPAL LAZIO PRIMAVERA: LO STORICO

Siamo impazienti di dare la parola al campo per la diretta tra Spal e Lazio primavera: prima di udire il fischio d’inizio però controlliamo anche che cosa ci riferisce lo storico per questo scontro diretto. Tabella alla mano possiamo oggi parlare di appena 4 precedenti diretti, segnati dal 2016 a oggi e sempre per il campionato nazionale: nel complesso emergono a bilancio 2 successi per i biancocelesti e una sola affermazione degli estensi, con anche un pareggio. Va naturalmente ricordato che l’ultimo testa a testa segnato tra Spal e Lazio primavera risale al turno di andata del campionato ancora in corso, che ha avuto luogo il 18 febbraio scorso, nel 10 turno. Allora fu pareggio per 0-0 in casa dei biancocelesti. (agg Michela Colombo)

OSPITI A RISCHIO RETROCESSIONE!

Spal Lazio, giovedì 27 maggio 2021 alle ore 13.00 presso il Centro Sportivo G.B. Fabbri, sarà una sfida valevole per la decima giornata di ritorno del campionato Primavera 1. Sono punti molto pesanti quelli che si giocheranno gli estensi e i capitolini. La Spal è sempre in piena corsa per la qualificazione ai play off e dovrà giocarsi una buona fetta della qualificazione alla post season, considerando che al momento divide la sesta posizione con l’Atalanta a quota 39 punti, contro una Lazio sempre più con l’acqua alla gola.

I biancazzurri sono ora staccati di un punto anche dal Torino con il penultimo posto che sarebbe fatale per la retrocessione diretta, a meno di un ampliamento del roster del prossimo campionato a 18 squadre. Dall’altra parte però gli emiliani credono più che mai alla qualificazione per la corsa Scudetto, nel segno di una continuità messa in campo sin dall’inizio lusinghiera per i ragazzi allenati da Giuseppe Scurto.

PROBABILI FORMAZIONI SPAL LAZIO PRIMAVERA

Le probabili formazioni della sfida tra Spal e Lazio Primavera al Centro Sportivo G.B. Fabbri. I padroni di casa allenati da Giuseppe Scurto scenderanno in campo con un 4-3-3 e questo undici titolare: Galeotti; Savona, Peda, Csinger, Yabre; Attys, Tunjov, Mamas; Ellertsson, Seck, Cuellar. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Leonardo Menichini con un 3-5-2 così disposto dal primo minuto: Furlanetto; Floriani Mussolini, Pica, Franco; Novella, Bertini, A. Marino, Czyz, T. Marino; Moro, Castigliani.

QUOTE E PRONOSTICO

Per chi vorrà scommettere sulla sfida tra Spal e Lazio Primavera, le quote del bookmaker Snai moltiplicano per 1.45 la posta scommessa sulla vittoria interna, mentre la quota relativa al pareggio viene proposta a 3.95 e la quota riferita al successo in trasferta viene offerta a 5.00 volte rispetto a quanto messo sul piatto.

