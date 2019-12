Diretta Spal Lecce/ Streaming video Rai: più entusiasmo pugliese (Coppa Italia)

Spal Lecce, in diretta dallo stadio Paolo Mazza di Ferrara, si gioca per il quarto turno preliminare di Coppa Italia 2019-2020. L’appuntamento è fissato per le ore 18.00 di oggi, mercoledì 4 dicembre: ricordiamo che in questo quarto turno si disputano partite secche, dunque anche in Spal Lecce in caso di parità al triplice fischio finale si proseguirà con i tempi supplementari ed eventualmente con i calci di rigore per stabilire quale sarà la squadra vincente, la quale agli ottavi di finale affronterà il Milan in una prestigiosa trasferta a San Siro. Spal Lecce è una partita fra due compagini di Serie A, due piccole che vivono però momenti abbastanza diversi: la Spal di Leonardo Semplici sta infatti affrontando una fase decisamente difficile, come la classifica dimostra chiaramente – sconfitta contro l’Inter domenica pomeriggio, anche se non sono magari quelle le partite in cui cercare punti salvezza. Il Lecce invece è in salute, arriva dalla vittoria di Firenze e naviga in perfetta media salvezza. I giallorossi di Fabio Liverani si confermeranno anche oggi o la Spal darà una gioia ai propri tifosi?

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

L’appuntamento con la diretta tv di Spal Lecce sarà su Rai Sport + HD, il canale numero 57 del telecomando che trasmetterà tutte le partite in programma oggi per la Coppa Italia. Di conseguenza, segnaliamo che sarà a disposizione anche la diretta streaming video gratuita per tutti tramite il sito oppure l’applicazione di Rai Play. CLICCA QUI PER LO STREAMING SU RAIPLAY

PROBABILI FORMAZIONI SPAL LECCE

Vediamo adesso che cosa ci potrebbero dire le probabili formazioni per Spal Lecce. Leonardo Semplici dovrebbe dare spazio a Thiago Cionek e Felipe in difesa, mentre in attacco spingono per un posto da titolare Floccari e Paloschi: questi sono i principali candidati per il turnover della Spal, che potrebbe essere più limitato a centrocampo a causa delle defezioni che stanno condizionando la mediana dei ferraresi. Anche Fabio Liverani cambierà qualcosa: in attacco spazio a Lapadula che è squalificato in campionato, tra gli altri candidati più credibili per prendere il posto di alcuni titolari del Franchi ecco pure Dell’Orco, Meccariello e Vera. Su entrambi i fronti saranno interessanti le scelte degli allenatori, anche per capire quanto terranno in considerazione la Coppa Italia.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo al pronostico di Spal Lecce basandoci sulle quote offerte dall’agenzia Snai. Padroni di casa favoriti grazie al fattore campo: il segno 1 infatti è quotato a 2,15, mentre poi si sale fino a 3,40 in caso di pareggio (segno X) e il segno 2 invece varrebbe 3,35 volte la posta in palio in caso di vittoria del Lecce.



