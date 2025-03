DIRETTA SPAL LEGNAGO SALUS (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Vediamo insieme qualche dato sulla diretta di Spal Legnago Salus: la SPAL ha un rendimento leggermente migliore in fase offensiva, con una media gol segnati superiore rispetto agli avversari, ma al tempo stesso concede molti più gol, il che rende complicato ottenere risultati positivi. Il Legnago Salus, dal canto suo, segna meno rispetto alla SPAL e ha una percentuale di vittorie ancora più bassa, ma ha subito meno reti, il che indica una maggiore compattezza difensiva. Tuttavia, entrambe le squadre hanno numeri molto alti di partite con Over 1.5, segno che i loro incontri tendono spesso a essere movimentati e con almeno due gol segnati.

Dal punto di vista disciplinare, la SPAL è leggermente più fallosa, con più cartellini gialli ricevuti, ma il Legnago è più a rischio con una media cartellini rossi più alta. Inoltre, la SPAL conquista quasi il doppio dei corner rispetto agli avversari, il che suggerisce una maggiore proiezione offensiva e presenza in area avversaria. Il match potrebbe essere equilibrato, con la SPAL che parte leggermente favorita per la sua maggiore capacità offensiva, ma la fragilità difensiva potrebbe rivelarsi un problema contro un Legnago più solido dietro. Adesso via al commento live di Spal Legnago Salus! (agg. Gianmarco Mannara)

Diretta SPAL Legnago Salus streaming, come seguirla

Per seguire la diretta SPAL Legnago Salus tramite televisione sarà necessario sintonizzarsi sul canale 253 di Sky Sport o tramite smartphone collegarsi alle piattaforme di diretta streaming video di SkyGo o NowTv.

SPAL Legnago Salus, ospiti non più ultimi

La diretta SPAL Legnago Salus andrà in scena alle 17.30, la sfida vedrà lo scontro tra formazioni in grossa difficoltà in questa stagione che ora devono lottare per riuscire a rimanere in questa divisione nel prossimo anno,

Gli emiliani sono diciassettesimi con 28 punti ancora troppo pochi rispetto alle posizione della salvezza, i veneti invece sono riusciti a lasciare l’ultimo posto e ora giocherebbero i playout per provare a salvarsi, sono al diciannovesimo posto con 24 punti.

La SPAL arriva alla partita dopo la sconfitta 3-2 in casa del Pineto mentre il Legnago Salus si presenta alla sfida dopo essere riuscito a strappare un pareggio 1-1 con la Lucchese.

SPAL Legnago Salus, probabili formazioni

Per la diretta SPAL Legnago Salus dello Stadio Paolo Mazza gli emiliani dovrebbero essere messi in campo con il 5-3-2 dal mister Francesco Baldini con Meneghetti in porta, Calapai e Mignanelli gli esterni bassi con Bassoli, Nador e Awua difensori centrali a completare la linea, D’Orazio, Radrezza e Zammarini in mezzo al campo, Parigini e Karlsson formano la coppia d’attacco.

I veneti confermeranno il 4-3-3 con gli undici del mister Massimo Bagatti con Perucchini tra i pali, Ampollini, Luka, Noce e Tanco in difesa, Muteba, Diaby e Bombagi i tre centrocampisti, tridente con Ricci e Svidercoschi gli esterni offensivi e Franzolini riferimento centrale.

SPAL Legnago Salus, quote e pronostico

La diretta SPAL Legnago Salus è una sfida difficile da prevedere con due squadre che rischiano di equivalersi e di pensare maggiormente al risultato finale piuttosto che alla prestazione da mettere in campo per il pubblico, la partita potrebbe quindi essere bloccata e terminare con un pareggio che accontenterebbe entrambi che farebbero un altro passo lontano dalla retrocessione diretta.

Dando uno sguardo ale quote suggerite dai siti di scommesse come Eurobet, la SPAL ha la quota per la vittoria più bassa tra i tre possibili risultati e pari a 1.65, la vittoria del Legnago Salus invece ha la quota più alta di tutte a 4.30 mentre il pareggio è quotata a metà a 3.55.