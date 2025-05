DIRETTA SPAL MILAN FUTURO (RISULTATO 2-0): TRIPLICE FISCHIO!

Allo Stadio Mazza la Spal batte il Milan Futuro per 2 a 0 e ottiene la salvezza. Nell’ultima parte dell’incontro i biancazzurri rimpiazzano per infortunio Mignanelli con Ntenda al 70′ ma si fanno vedere ancora in avanti all’85’ con Awua ed all’87’ con D’Orazio. Nemmeno Antenucci supera quindi Nava per il tris al 90’+2′. Il Milan Futuro retrocede in Serie D a causa di questo risultato. (cronaca di Alessandro Rinoldi)

DIRETTA SPAL MILAN FUTURO INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

La diretta Spal Milan Futuro sarà visibile su Sky e su Now proprio come avvenuto per tutta la stagione regolare. Guarda la partita in streaming usufruendo delle applicazioni di Sky Go e Now TV. L’emittente satellitare fornirà poi in questi giorni anche la possibilità di vedere la gara in televisione sebbene non sia ancora chiaro su quale canale.

AVVIO DI RIPRESA

Arrivati poco oltre il cinquantacinquesimo minuto, il punteggio tra Spal e Milan Futuro è sempre fermo sul 2 a 0. In queste prime battute del secondo tempo, cominciato con l’ingresso di Sia al posto di Branca tra le file del Milan Futuro, di nuovo il portiere ospite Galeotti improvvisa un intervento decisivo per disinnescare il tiro di Sia scoccato dal limite intorno al 56′. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

FINE PRIMO TEMPO!

Al termine dei primi quarantacinque minuti di gioco, le formazioni di Spal e Milan Futuro sono da poco rientrate negli spogliatoi per l’intervallo sul 2 a 0. I minuti scorrono sul cronometro e gli estensi riescono a passare in vantaggio al 22′ grazie alla rete messa a segno da Molina, su assist di Awua. Proprio questi due si ripetono poi per trovare il gol del raddoppio al 38′. Gli ospiti si fanno vedere con Camporese al 45’+4′ e Traorè al 45’+5′, entrambi fermati in qualche modo da Galeotti. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

FASE INIZIALE DELL’INCONTRO

In Emilia-Romagna la partita tra Spal e Milan Futuro è cominciata da una decina di minuti nel primo tempo ed il risultato è di 0 a 0. Nelle fasi iniziali dell’incontro gli ospiti si rendono pericolosi subito al 9′ con un tiro di Parigini deviato dal portiere Nava. Ecco le formazioni ufficiali: SPAL (3-4-1-2) – Galeotti; Bruscagin, Nador, Fiordaliso; Calapai, Zammarini, Awua, Mignanelli; Parigini; Molina, Karlsson. Allenatore: Francesco Baldini. MILAN FUTURO (3-5-2) – Nava; Minotti, Camporese, Bartesaghi; Bozzolan, Alesi, Sandri, Branca, Quirini; Ianesi, Traorè. Allenatore: Massimo Oddo. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

SI GIOCA

Cosa raccontano i dati della diretta di Spal Milan Futuro? Il Milan Futuro viaggia con una media di 1.59 gol segnati a partita, quasi un gol in più rispetto all’1.05 della SPAL, che fatica a concretizzare le proprie azioni offensive e spesso si affida a giocate isolate più che a una costruzione strutturata. Anche in fase difensiva i numeri sono impietosi: la SPAL concede 1.46 reti di media, contro gli 0.95 del Milan Futuro, che ha saputo coniugare efficacia offensiva e tenuta dietro.

Non è un caso che la squadra rossonera abbia portato a casa quasi l’80% di vittorie stagionali, mentre i ferraresi si sono fermati a un deludente 23.08%. Le statistiche sugli Over e sull’andamento delle partite confermano la tendenza: l’Over 1.5 si verifica nel 79.49% delle partite del Milan Futuro e nel 69.23% in quelle della SPAL, con un dato interessante sull’Over 2.5 (58.97% per i rossoneri contro il 43.59% degli avversari), che segnala come le partite del Milan siano più spesso aperte e con margini larghi. Anche la percentuale di gare in cui entrambe le squadre segnano è più alta per la SPAL (56.41%), a dimostrazione di una squadra che si fa spesso raggiungere o che non riesce a chiudere le partite, quando riesce a passare in vantaggio. (agg. Gianmarco Mannara)

ROSSONERI GIA’ IN VANTAGGIO

Inizia sabato 17 maggio 2025 alle ore 20:00 la diretta Spal Milan Futuro. Presso lo Stadio Paolo Mazza di Ferrara va in scena la sfida di ritorno dopo che i giovani rossoneri si erano imposti per 1 a 0 in casa al Chinetti di Solbiate Arno. I lombardi hanno ancora dunque a disposizione due risultati utili su tre, potendo appunto anche pareggiare per mantenere la categoria, mentre gli estensi sono chiamati alla vittoria per ovviare alla sconfitta subita nella gara d’andata.

Il tecnico dei biancazzurri Francesco Baldini aveva subito evidenziato come ci fosse ancora una partita da giocare, spiegando quindi di credere nella possibilità di ribaltare il verdetto già acquisito. Per i lombardi di mister Massimiliano Oddo c’è invece l’occasione di mantenere la categoria dopo una stagione parecchio travagliata anche dopo l’esonero in panchina di Daniele Bonera. L’ex capitano della Lazio non è stato in grado di dare la svolta ai suoi sebbene non sia stato per il momento deciso il destino dei suoi.

SPAL MILAN FUTURO, LE PROBABILI FORMAZIONI

Se proviamo a indicare quelle che sono le probabili formazioni della diretta Spal Milan Futuro posiamo evidenziare che entrambi gli allenatori dovrebbero optare per l’utilizzo di una difesa a tre a partire dai padroni di casa. Gli Estensi cominceranno la gara quasi sicuramente impiegando il 3-4-3 con Galeotti, Bruscagin, Arena, Fiordaliso, Calapai, Nador, Paghera, Ntenda, Parigini, Molina e Spini scelto dal tecnico Francesco Baldini. I giovani rossoneri di mister Massimiliano Oddo si presenteranno invece dal primo minuto adoperando il modulo 3-5-2 con Nava, Minotti, Camporese, Bartesaghi, Quirini, Sandri, Alesi, Branca, Bozzolan, Traorè e Ianesi.

DIRETTA SPAL MILAN FUTURO, LE QUOTE

Il fatto di poter giocare in casa potrebbe essere determinante per l’esito finale della diretta Spal Milan Futuro se si considerano le quote proposte dai bookmakers. Se guardiamo a quanto offerto da Sisal, ad esempio, possiamo dire che i biancazzurri dovrebbero essere i favoriti per il successo con l’1 pagato a 1.88. Il pareggio e la vittoria dei rossoneri sono invece opzioni più remote ma anche più vicine tra di loro come possibilità di concretizzarsi poichè l’x è quotato a 3.40 ed il 2, ovvero il trionfo lombardo, a 3.80.