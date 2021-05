Diretta Spal Milan Primavera/ Streaming video tv: occhio agli estensi!

DIRETTA SPAL MILAN PRIMAVERA: PADRONI DI CASA SOLIDI!

Spal Milan Primavera, in diretta alle ore 11.00 di questa mattina, sabato 15 maggio 2021, è un anticipo per la ventitreesima giornata del campionato Primavera 1 edizione 2020-2021. Sicuramente intrigante si annuncia la diretta di Spal Milan Primavera, perché parliamo di due squadre con posizioni di classifica simili: onore soprattutto ai ferraresi, perché la Spal ha 36 punti e punta apertamente a raggiungere i playoff, obiettivo che potrebbe essere anche quello del Milan, che però da quota 32 dovrà fare particolarmente bene in questo finale di campionato per raggiungerli. Un buon segnale è arrivato settimana scorsa, quando il Milan Primavera ha vinto per 2-1 contro la Lazio grazie a una doppietta di Olzer, ma anche la Spal ha confermato tutte le sue qualità strappando un pareggio per 0-0 sul sempre difficilissimo campo della Roma. Ci attende dunque una partita che potrebbe essere molto interessante: che cosa succederà in Spal Milan Primavera?

DIRETTA SPAL MILAN PRIMAVERA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Spal Milan Primavera sarà come di consueto trasmessa da Sportitalia, casa del campionato Primavera 1, per l’esattezza sul canale numero 60 del telecomando, oppure anche tramite la diretta streaming video che sarà disponibile a tutti tramite la app di Sportitalia oppure il sito Internet www.sportitalia.com

PROBABILI FORMAZIONI SPAL MILAN PRIMAVERA

Analizziamo adesso che cosa ci potrebbero dire le probabili formazioni di Spal Milan Primavera. Per i padroni di casa ferraresi prendiamo a modello un modulo 4-3-3 con Galeotti in porta; davanti a lui la difesa a quattro formata da Savona, Peda, Csinger e Yabre; a centrocampo invece il terzetto titolare potrebbe essere formato da Tunjov, Zanchetta e Attys; infine Ellertson, Piht e Cuellar potrebbero partire titolari nel tridente offensivo. La risposta del Milan Primavera potrebbe concretizzarsi in uno speculare modulo 4-3-3, che per i rossoneri vedrebbe in campo il portiere Jungdal; i quattro difensori Coubis, Obaretin, Michelis e Kerkez; il terzetto di centrocampo potrebbe vedere titolari Di Gesù, Frigerio e Robotti, infine il tridente offensivo potrebbe vedere Olzer e Capone ai fianchi del centravanti Roback.

