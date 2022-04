Diretta/ Spal Milan streaming video tv: estensi quasi retrocessi (Primavera)

DIRETTA SPAL MILAN PRIMAVERA: OSPITI FAVORITI!

Spal Milan, in diretta martedì 12 aprile 2022 alle ore 17.30 presso il Centro Sportivo G.B. Fabbri sarà una sfida valevole per la 28^ giornata del campionato Primavera. E’ ormai disperata l’impresa da compiere per la Spal che con 7 punti di svantaggio dal terzultimo posto e con sole 3 partite ancora da disputare, sembra ormai condannata alla retrocessione diretta senza poter raggiungere neanche i play out dopo l’ultima cinquina incassata a Sassuolo.

Dall’altra parte il Milan è reduce da un pesante ko interno contro il Cagliari, un 2-4 che ha condannato gli uomini di Giunti alla seconda sconfitta consecutiva e a scivolare a -7 dalla zona play off, una distanza ormai davvero difficile da colmare. Nel match d’andata netta vittoria rossonera sulla Spal col punteggio di 4-1, il 15 maggio 2021 il Milan ha vinto 0-1 anche l’ultimo precedente di campionato disputato in casa degli emiliani.

DIRETTA SPAL MILAN PRIMAVERA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Spal Milan Primavera sarà disponibile in chiaro su Sportitalia, canale numero 60 del digitale terrestre. L’emittente televisiva è ormai da anni la casa del campionato Primavera, offrendo le partite sui propri canali. Sportitalia offre anche la possibilità di seguire la gara in diretta streaming video tramite il sito internet o l’app.

PROBABILI FORMAZIONI SPAL MILAN PRIMAVERA

Le probabili formazioni della diretta Spal Milan Primavera, match che andrà in scena al Centro Sportivo G.B. Fabbri. Per la Spal, Paolo Mandelli schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Rigon; Valdesi, Saio, Nador, Yabre; Martini, Mihai, Boccia; Noireau, Wilke, Orfei. Risponderà il Milan allenato da Federico Giunti con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Pseftis; Coubis, Bosisio, Stanga, Bozzolan; Di Gesù, Eletu, Alesi; El Hilali, Nasti, Capone.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Spal Milan Primavera, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria della Roma con il segno 1 viene proposta a una quota di 3.50, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.55, mentre l’eventuale successo del Milan, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 1.85.











