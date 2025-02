Diretta SPAL Milan Futuro, analisi delle due squadre

La diretta SPAL Milan Futuro avrà luogo allo Stadio Paolo Mazza e sarà valida per la 25° giornata del girone B di Serie C, le squadre che scenderanno in campo stanno faticando in questa stagione e stanno cercando di tirarsi fuori dalla lotta salvezza e cercando di non passare neanche dai playout, che ad oggi dovrebbero giocare, i padroni di casa sono sedicesimi in classifica con 24 punti e sono una delle peggiori difese di tutto il campionato, mentre gli ospiti hanno 19 punti e occupano la diciottesima posizione. La SPAL si presenta alla sfida dopo una sconfitta in dieci uomini 1-0 contro il Carpi mentre il Milan Futuro arriva da un pareggio 0-0 maturato contro il Rimini nell’ultima gara stragionale.

Formazioni SPAL Milan Futuro, le possibili scelte dei tecnici

Per l’importante diretta SPAL Milan Futuro delle 15.00 i padroni di casa del tecnico Andrea Dossena dovrebbero essere schierati con un 4-1-4-1 con Galeotti tra i pali, Calapai, Arena, Nador e Bruscagin in difesa, vista la squalifica di Mignanelli, Awua in mediana, D’Orazio e Rao sulle fase con Haoudi ed El Kaddouri a centrocampo e Antenucci unico riferimento offensivo. Gli ospiti invece potrebbero rispondere con un 3-4-1-2 scelto dal tecnico Daniele Bonera con Torriani in porta, terzetto di difesa composto Minotti, Camporese e Coubis, Stalmach e Malaspina in mezzo al campo, D’Alessio e Quirini sulle fasce, Ianesi e Magrassi coppia d’attacco supportata da Sandri sulla trequarti.

Diretta SPAL Milan Futuro streaming video e tv: info per vedere la partita

In molti milanisti oggi, in attesa del derby di domani si distrarranno con la diretta SPAL Milan Futuro che potranno seguire in televisione su Sky Sport o comunque potranno nel caso vedere la partita da telefonino o ipad in diretta streaming video grazie a SkyGo e NowTv.

Quote SPAL Milan Futuro, il pronostico finale

La diretta SPAL Milan Futuro è una sfida difficile da pronosticare, entrambe le squadre hanno bisogno di punti e ne sono alla ricerca disperata per cambiare l’inerzia della stagione, lo stato di forma dei padroni di casa non è dei migliori e anche i problemi in fase difensiva potrebbero far pensare ad una vittoria degli ospiti che però hanno grande difficoltà nel trovare la via del gol, nonostante l’ottimo punto raccolto in Romagna nell’ultima uscita stagionale. Il risultato finale potrebbe quindi essere un pareggio che andrebbe bene ai padroni di casa ma che non potrebbe soddisfare gli ospiti che con il solo punto non si avvicinerebbero ad uscire dalla zona playout. L’ipotesi favorita è il segno 1, quotato da Snai a 2,10.

