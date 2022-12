Diretta/ Spal Modena streaming video tv: torna il derby emiliano (Serie B)

DIRETTA SPAL MODENA: ALTA TENDIONE!

Spal Modena, in diretta domenica 4 dicembre 2022 alle ore 12.30 presso lo stadio Paolo Mazza di Ferrara, sarà una sfida valida per la 15^ giornata del campionato di Serie B. Torna un derby emiliano che non si disputa a Ferrara in campionato da quasi 22 anni: l’ultima volta fu il 14 gennaio 2001, entrambe le squadre giocavano in Serie C/1 e furono gli estensi a imporsi di misura col punteggio di 1-0, in un torneo che segnò il ritorno in cadetteria del Modena che l’anno successivo azzeccò anche il salto in Serie A.

Nell’attuale campionato continua a essere in difficoltà la Spal reduce da 2 sconfitte consecutive contro Benevento e Brescia, con l’arrivo di De Rossi in panchina che non ha regalato benefici per il momento. Modena avanti in classifica di 2 lunghezze rispetto alla Spal, i gialloblu sono reduci da una importante vittoria in un altro derby emiliano in casa del Parma, vinto 1-2 grazie alle reti di Falcinelli e Bonfanti.

SPAL MODENA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta del match Spal Modena sarà disponibile, come di consueto per la Serie B, in televisione su Sky Sport e su Dazn ed in streaming tramite la piattaforma Helbiz. Per avere accesso alla visione della gara tramite la prima emittente è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio e collegarsi al canale designato al momento del fischio di inizio. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Spal Modena in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI SPAL MODENA

Le probabili formazioni della diretta Spal Modena, match che andrà in scena allo stadio Paolo Mazza di Ferrara. Per la Spal, Daniele De Rossi schiererà la squadra con un 4-3-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Alfonso, Peda, Meccariello, Delle Mura, Dickmann, Murgia, Esposito, Celia, Maistro, La Mantia, Moncini. Risponderà il Modena allenato da Attilio Tesser con un 4-2-3-1 così schierato dal primo minuto: Gagno, Coppolaro, Silvestri, Peregreffi, Azzi, Gerli, Poli, Armellino, Tremolada, Mosti, Diaw.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Spal Modena, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie B. La vittoria della Spal con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.90, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.25, mentre l’eventuale successo del Modena, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.80.

