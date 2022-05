Diretta Spal Napoli Primavera/ Streaming video tv: azzurri imbattuti da tre partite

DIRETTA SPAL NAPOLI PRIMAVERA: AZZURRI IN FORMA

Spal Napoli Primavera, in diretta sabato 7 maggio alle ore 11:00, è valida per la trentatreesima giornata del campionato Primavera 1. Gli spallini sono reduci dalla sconfitta subita in casa dell’Inter, partita terminata con il punteggio di 3-1. La squadra allenata da Paolo Mandelli è penultima in classifica con 23 punti a 4 giornate dal termine, ed è quindi retrocessa nel campionato Primavera 2.

Diretta/ Benevento Spal (risultato finale 1-2): trionfo estense ma campani ai playoff

Il Napoli Primavera arriva alla gara contro la Spal, dopo il pareggio casalingo contro il Genoa, in cui il risultato finale è stato di 1-1. La compagine di Niccolò Frustalupi è in un buono stato di forma, avendo collezionato 2 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta nelle ultime 5 uscite, con cui si sono allontanati dalla zona playout portandosi in dodicesima posizione con 40 punti. Spareggi salvezza che restano però distanti di sole 3 lunghezze.

Diretta/ Spal Frosinone (risultato finale 3-0): tris con Salvatore Esposito!

SPAL NAPOLI PRIMAVERA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Spal Napoli Primavera sarà disponibile in chiaro su Sportitalia, al canale 60 del digitale terrestre. L’emittente televisiva è ormai da anni la casa del campionato Primavera, offrendo le partite sui propri canali. Sportitalia offre anche la possibilità di seguire la gara in diretta streaming video tramite il sito internet o l’app.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI SPAL NAPOLI PRIMAVERA

Andiamo a vedere le probabili formazioni della diretta Spal Napoli Primavera, le quali si affronteranno nella gara valevole per la trentatreesima giornata del campionato Primavera 1. L’allenatore degli spallini, Paolo Mandelli, dovrebbe schierare la sua squadra con il modulo 4-3-3. Questa la probabile formazione della Spal Primavera: Rigon; Valdesi, Saio, Nador, Yabre; Martini, Mihai, Boccia; Noireau, Wilke, Orfei.

DIRETTA/ Inter Spal Primavera (risultato finale 3-1): decide la doppietta di Casadei!

Niccolò Frustalupi, tecnico del Napoli Primavera, dovrebbe schierare la sua squadra con il modulo 3-5-2. Questa la probabile formazione titolare partenopea, in vista della trasferta in cui affronterà la Spal Primavera: Idasiak, Barba, Costanzo, Manè; Marchisano, Spavone, Saco, Giannini, Ambrosino; D’ Agostino, Cioffi.











© RIPRODUZIONE RISERVATA