Diretta Spal ND Gorica/ Risultato live: ecco i nuovi estensi (amichevole)

Spal ND Gorica, alle ore 17:00 di mercoledì 17 luglio 2019, rappresenta la prima amichevole estiva che la squadra estense gioca a Tarvisio, presso il Polisportivo Maurizio Siega: l’avversaria, già affrontata lo scorso anno, fa parte del secondo campionato sloveno e dunque dovrebbe essere un club sostanzialmente abbordabile, in un contesto nel quale ad ogni modo il risultato non è certo la cosa più importante. Inizia un’altra stagione per Leonardo Semplici, che ha condotto questa squadra dalla Serie C alla Serie A ottenendo due salvezze storiche; il terzo anno dovrà chiaramente essere quello delle conferme per una società che ormai ha dimostrato di potersela giocare e di poter andare incontro a risultati importanti, e che rispetto allo scorso anno non si è rinnovata su larga scala pur avendo perso giocatori importanti. Vedremo allora come andranno le cose nella diretta di Spal ND Gorica, intanto possiamo andare a leggere quelle che potrebbero essere le scelte di Semplici per questa amichevole.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Spal ND Gorica, salvo variazioni di palinsesto, non sarà disponibile sui canali del nostro Paese: non avrete a disposizione nemmeno una diretta streaming video per seguire questa amichevole, ma eventualmente potrete avvalervi delle informazioni utili che giungeranno dagli account ufficiali messi a disposizione dalla società estense sui social network, in particolare su Facebook e Twitter che sono consultabili gratuitamente.

PROBABILI FORMAZIONI SPAL ND GORICA

Valutiamo allora quale potrebbe essere il 3-5-2 estense per Spal ND Gorica: in porta gioca presumibilmente Etrit Berisha, davanti a lui possono agire Salamon, Cremonesi e Vaisanen con Felipe che si gioca la possibilità di essere titolare subito o entrare nel secondo tempo. Perso Manuel Lazzari, la corsia destra va ancora alla ricerca di un ideale padrone: per il momento Semplici si dovrebbe affidare a Marko Jankovic valutando eventualmente i progressi del giovane Strefezza, mentre Dickmann rappresenterebbe una scelta più difensiva. A sinistra il titolare del ruolo sarebbe Fares che però è in Coppa d’Africa con l’Algeria (giocherà venerdì la finale), dunque possibile spazio per D’Alessandro che può agire su entrambe le corsie. Davanti, Petagna è l’insostituibile mentre al suo fianco può avere un ruolo importante – parlando in generale della stagione che verrà – un Moncini reduce da una impressionante seconda parte di stagione con il Cittadella.



