DIRETTA/ Spal Palermo video streaming tv: meglio i rosanero nei precedenti

DIRETTA SPAL PALERMO: I TESTA A TESTA

Si avvicina sempre più la diretta di Spal Palermo, possiamo allora fare adesso un tuffo nella storia di questa partita di Serie B, storia che è lunga ma pure molto frammentata. Infatti i dieci precedenti più “recenti” (si fa per dire) sono stati giocati tra il 1977 e il 2009, con un bilancio nettamente favorevole al Palermo che infatti vanta quattro vittorie più cinque pareggi, lasciando alla Spal solamente una vittoria, curiosamente colta in Sicilia con un colpo per 0-1 domenica 1° marzo 1981, dunque ormai oltre 40 anni fa.

Bisogna anche osservare che l’unico precedente disputato nel Ventunesimo Secolo è la partita per il terzo turno di Coppa Italia giocata nel giorno di Ferragosto del 2009, quando il Palermo (nel ciclo migliore della sua storia) vinse per 4-2 in casa allo stadio Renzo Barbera contro la Spal, sancendo ovviamente la propria qualificazione per il turno successivo ed invece l’eliminazione dei ferraresi. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

SPAL PALERMO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta del match Spal Palermo sarà disponibile, come di consueto per la Serie B, in televisione su Sky Sport e su Dazn ed in streaming tramite la piattaforma Helbiz. Per avere accesso alla visione della gara tramite la prima emittente è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio e collegarsi al canale designato al momento del fischio di inizio. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Spal Palermo in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone.

SPAL PALERMO: A DE ROSSI SERVONO I 3 PUNTI!

Spal Palermo, in diretta sabato 11 dicembre 2022 alle ore 15.00 presso lo stadio Paolo Mazza di Ferrara, sarà una sfida valida per la 17^ giornata del campionato di Serie B. Classifica che scotta per entrambe le formazioni, reduce da un pari senza reti nel turno dell’8 dicembre. 0-0 per la Spal che ha rischiato la sconfitta a Perugia con gli umbri che hanno sbagliato un calcio di rigore e gli estensi che restano a quota 16 punti con Como e Venezia tra il quartultimo e il penultimo posto in classifica.

Il Palermo dopo l’ultimo pareggio col Como a quota 19 punti si è portato a +2 dalla zona play out, con i rosanero che stanno comunque inseguendo la zona tranquillità in una prima parte di stagione comunque finora contraddistinta da molti alti e bassi. Nelle ultime 8 partite disputate in campionato i siciliani hanno trovato comunque maggiore continuità, uscendo sconfitti solamente in 2 occasioni e mettendosi alle spalle di contro 6 risultati utili in questo periodo.

PROBABILI FORMAZIONI SPAL PALERMO

Le probabili formazioni della diretta Spal Palermo, match che andrà in scena allo stadio Paolo Mazza di Ferrara. Per la Spal, Daniele De Rossi schiererà la squadra con un 3-4-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Alfonso; Peda, Meccariello, Dalle Mura; Proia, Murgia, Esposito, Valzania; Zanellato; La Mantia, Moncini. Risponderà il Palermo allenato da Eugenio Corini con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Pigliacelli; Mateju, Nedelcearu, Marconi, Sala; Segre, Gomes, Damiani; Valente, Brunori, Di Mariano.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Spal Palermo, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria della Spal con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.40, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.00, mentre l’eventuale successo del Palermo, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.25.

