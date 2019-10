Diretta Spal Parma/ Streaming video tv: estensi in difficoltà (Serie A)

Spal Parma sarà diretta dal signor Marco Guida, si gioca sabato 5 ottobre 2019 alle ore 15.00 presso lo stadio Paolo Mazza di Ferrara e sarà una sfida valevole per la settima giornata del campionato di Serie A 2019-2020. E’ già ultima chiamata per la formazione estense, che con 3 punti ottenuti nelle prime 6 partite di campionato (frutto dell’unica vittoria interna con la Lazio) è ultima in classifica a braccetto con la Sampdoria e deve scuotersi per non veder approssimarsi il baratro della B già nelle prime giornate di campionato. Derby emiliano contro un Parma apparso in buona forma nelle ultime apparizioni, vincente in casa sia contro il Sassuolo nel turno infrasettimanale, sia nella rocambolesca partita vinta 3-2 nel posticipo del lunedì contro il Torino. Nell’ultima trasferta però i gialloblu sono andati ko in casa della Lazio e cercheranno dunque di tornare a far punti anche lontano dal Tardini.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE SPAL PARMA

La diretta tv di Spal Parma sarà garantita dalla televisione satellitare, che la trasmetterà sul canale Sky Sport Serie A (tutti gli abbonati lo trovano al numero 202 del loro decoder). In assenza di un televisore potrete avvalervi come sempre dell’applicazione Sky Go per seguire questa partita in diretta streaming video, il servizio non comporta costi aggiuntivi ed è attivabile su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI SPAL PARMA

Le probabili formazioni che dovrebbero scendere in campo in Spal Parma, sabato 5 ottobre 2019 alle ore 15.00 presso lo stadio Paolo Mazza di Ferrara, sfida valevole per la settima giornata del campionato di Serie A. 3-5-2 per la Spal allenata da Leonardo Semplici, in campo con: Berisha; Tomovic, Vicari, Igor; Sala, Murgia, Valdifiori, Missiroli, Reca; Petagna, Moncini. 4-3-3 per il Parma guidato in panchina da Roberto D’Aversa, schierato con: Sepe; Laurini, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Kucka, Hernani, Barillà; Kulusevski, Inglese, Gervinho.

QUOTE E PRONOSTICO

Per Spal Parma, le quote fornite dall’agenzia di scommesse Snai ci dicono che la squadra favorita è quella di casa: il segno 1 per la vittoria interna viene proposto a 2.20 volte la somma investita, mentre viene offerta a 3.20 la quota relativa all’affermazione in trasferta. Per il pareggio la quota corrispondente viene fissata a 3.30 volte quanto puntato. Per quanto riguarda i gol realizzati complessivamente nel match, over 2.5 quotato 1.95 e under 2.5 quotato 1.85.



