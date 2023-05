DIRETTA/ Spal Parma video streaming tv: ecco i numeri storici del derby emiliano

DIRETTA SPAL PARMA, TESTA A TESTA

Sempre più vicina è la diretta di Spal Parma, gara valevole per la trentasettesima giornata del campionato italiano di Serie B. Prima di tuffarci nella sfida andiamo ad analizzare i precedenti tra estensi e ducali sul terreno di gioco dei bianco-celesti. In realtà gli incroci tra le due formazioni sul campo della Spal sono solamente tre: il primo datato 26 agosto 2018, vittoria di misura dei padroni di casa grazie al gol realizzato da Antenucci.

Stessa sorte il 5 ottobre 2019, questa volta rete decisiva messa a referto da Petagna. Il terzo e ultimo incontro è quello del 2 ottobre 2021: pareggio ricco di reti (2-2) scandito da Viviani e Colombo per i padroni di casa e da Tutino e Vazquez per gli ospiti. Spal in vantaggio nei precedenti anche cambiando campo: allo stadio “Tardini”, infatti, quattro partite, tre delle quali vinte dalla compagine estense. (Giulio Halasz)

SPAL PARMA, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta Spal Parma sarà possibile visionarla sia su Sky Sport, Dazn e Helbiz. Per avere accesso alla trasmissione della gara tramite Sky, è necessario dotarsi di sottoscrizione al pacchetto Calcio. Anche per Dazn ci vuole l’abbonamento con l’utente che potrà scegliere se abbonarsi con canone mensile o annuale.

La diretta di Spal Parma è disponibile in streaming video attraverso le applicazioni di Sky Go e Dazn, scaricabili e accessibili per computer, tablet e smartphone.

GLI ESTENSI OSPITANO I CROCIATI

La diretta Spal Parma, in programma sabato 13 maggio alle ore 14:00, rappresenta una sfida molto importante sia per i playoff che per la salvezza. Partiamo dai padroni di casa, penultimi in classifica e quasi rassegnati dalla possibilità di salvarsi direttamente. Il 15esimo posto occupato dal Cittadella dista sei punti e dunque sarebbe più logico ambire ai playout, zona attualmente di proprietà di Cosenza e Brescia rispettivamente tre e quattro punti in più degli estensi. Un passo falso nel match interno con il Parma potrebbe compromettere matematicamente la stagione degli estensi, diventando la seconda squadra retrocessa dopo il Benevento.

Pensieri più tranquilli ma al tempo stesso importanti anche per il Parma. I crociati, al netto del punto di penalizzazione, sono già sicuri di un posto ai playoff e ora concorrono per cercare il miglior piazzamento possibile. L’obiettivo sarebbe quello di evitare i quarti di finale e cominciare direttamente dalle semifinali: il quarto posto occupato dal Sudtirol dista tre punti ed è ancora alla portata degli emiliani anche se il destino è nelle mani degli alto-atesini.

SPAL PARMA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Spal Parma vedono gli estensi schierarsi col 4-3-1-2 con Alfonso in porta, da destra verso sinistra in difesa Fiordaliso, Varnier, Meccariello e Tripaldelli. A centrocampo invece reparto a tre con Contiliani, Prati e Maistro. Rabbi sarà il trequartista alle spalle del duo Rauti-Moncini.

Risposta degli emiliani con il 4-2-3-1 composto da Buffon in porta, Del Prato e Ansaldi terzini con Osorio e Circati al centro della difesa. Bernabe e Estevez giocheranno in mediana mentre Man, Sohm e Benedyzcak, autore di una doppietta con il Brescia, saranno i trequartisti che supporteranno l’unica punta Vazquez.

SPAL PARMA, QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote della diretta Spal Parma danno per favorita la squadra ospite a 2.20. Il segno X vale a dire il pareggio lo possiamo trovare a 3.25, poco meno dell’1 fisso quotato a 3.30.

Il segno Gol relativo ad entrambe le formazioni a segno è quotato a 1.72 mentre una sola o nessuna squadra in gol è dato a 2 volte la posta. Situazione simile per l’Over 2.5 dato a 2 rispetto all’1.85 dell’Under.

