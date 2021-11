Diretta Spal Perugia/ Streaming video tv: chi fa uno scatto? (Serie B)

DIRETTA SPAL PERUGIA: SFIDA IN EQUILIBRIO, OCCHIO A SORPRESE

Spal Perugia, in diretta dallo stadio Paolo Mazza di Ferrara alle ore 15.00 di oggi pomeriggio, lunedì 1 novembre 2021, si giocherà per l’undicesima giornata del campionato di Serie B tra due squadre sostanzialmente appaiate in classifica. La diretta di Spal Perugia dovrà dunque aiutarci a chiarire le idee, perché sia la Spal a quota 13 punti, sia il Perugia che ha un punto in più, sono nel folto gruppo di centro classifica, squadre che con un piccolo sforzo possono pensare in grande ma che devono anche guardarsi alle spalle.

Il turno infrasettimanale ha rimescolato le carte: la Spal era in una posizione critica ma si è rilanciata vincendo in casa dell’Ascoli, mentre il Perugia poteva cullare ambizioni più grandi ma è stato frenato dalla sconfitta casalinga contro la Reggina, di conseguenza si ripartirà oggi quasi alla pari. Che cosa ci dirà allora Spal Perugia questo pomeriggio?

DIRETTA SPAL PERUGIA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Segnaliamo che la diretta tv di Spal Perugia sarà garantita oggi sui canali satellitari di Sky Sport, che offrirà quindi ai propri abbonati anche la diretta streaming video tramite il servizio Sky Go. La partita di Serie B sarà però visibile in streaming anche tramite DAZN oppure Helbiz, vi sarà dunque una tripla possibilità di scelta per i telespettatori.

PROBABILI FORMAZIONI SPAL PERUGIA

Analizzando le probabili formazioni di Spal Perugia, possiamo osservare che l’allenatore di casa Pep Clotet dovrà fare a meno dello squalificato Viviani. Per i ferraresi schieriamo un 4-3-1-2 con Seculin in porta e davanti a lui i quattro difensori Dickmann, Vicari, Capradossi e Tripaldelli; a centrocampo potrebbe essere Crociata ad affiancare Esposito e Mora, mentre in avanti ecco Mancosu trequartista alle spalle dei due attaccanti Colombo e Latte Lath.

Per il Perugia di Massimiliano Alvini possiamo invece disegnare un modulo 3-4-1-2 con Sgarbi, Curado e Angella nella difesa a tre davanti al portiere Chichizola. A centrocampo poi ecco Ferrarini, Ghion, Segre e Lisi da destra a sinistra, infine in attacco potrebbe esserci Kouan trequartista alle spalle delle due punte De Luca e Matos.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico su Spal Perugia in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. I padroni di casa partono favoriti e il segno 1 è quotato a 2,20, mentre poi si sale a quota 3,15 in caso di segno X e fino a 3,40 volte la posta in palio sul segno 2 qualora vincesse il Perugia.

