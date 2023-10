DIRETTA/ Spal Pescara (risultato 0-0) video streaming tv: in campo, si comincia! (Serie C, 8 ottobre 2023)

DIRETTA SPAL PESCARA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Siamo pronti a vivere la diretta di Spal Pescara, diamo uno sguardo alle statistiche delle due formazioni per presentare questa partita del girone B di Serie C. La Spal deve recuperare una partita, o meglio completarla, mentre nelle altre non conosce mezze misure, a causa di due vittorie ma anche tre sconfitte su cinque giornate, per un totale di 6 punti in classifica e una differenza reti negativa per i ferraresi (-2), che hanno segnato quattro gol e ne hanno invece incassati sei.

Anche il Pescara deve recuperare una partita, ma il ritmo degli abruzzesi è decisamente migliore, grazie a quattro vittorie e un pareggio in cinque partite, che hanno portato 13 punti in classifica e una differenza reti pari a +5, in virtù di ben dodici gol segnati a fronte dei sette finora incassati. Fin qui abbiamo analizzato i numeri, ma adesso siamo davvero curiosi di scoprire cosa succederà in Spal Pescara: la parola quindi passa subito al campo! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

SPAL PESCARA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Spal Pescara sarà disponibile, novità di quest’anno per la Serie C, in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Spal Pescara in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

SPAL PESCARA: SULLA CARTA UN BIG MATCH MA…

Spal Pescara, in diretta domenica 8 ottobre 2023 alle ore 18.30 presso lo stadio Paolo Mazza di Ferrara, sarà una sfida valida per la settima giornata del campionato di Serie C. Due grandi del girone B della terza serie che però hanno iniziato la stagione in maniera molto diversa: disastrosa i padroni di casa, ottima gli ospiti.

La Spal ha raccolto 6 punti nelle prime cinque partite, frutto di due vittorie e tre sconfitte. Nell’ultimo turno è arrivato il ko per 1-0 contro la Recanatese che è costato il posto a Di Carlo, sostituito da Colucci. Il Pescara, invece, occupa il terzo posto con 13 punti, raccolti grazie a quattro vittorie e un pareggio. Nell’ultimo turno è arrivata la vittoria per 3-2 contro il Gubbio.

PROBABILI FORMAZIONI SPAL PESCARA

Qualche nodo da sciogliere per Colucci e Zeman, andiamo a scoprire le probabili formazioni della diretta Spal Pescara. Iniziamo dalla formazione di Ferrara, in campo con il 4-3-3: Del Favero, Bruscagin, Peda, Valentini, Celia, Collodel, Bertini, Maistro, Siligardi, Rabbi, Dalmonte. Passiamo adesso al Delfino, il modulo è lo stesso: Plizzari, Pierno, Brosco, Mesik, Moruzzi, Tunjov, Squizzato, De Marco, Merola, Cuppone, Accornero.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Spal favorito sul Pescara secondo gli esperti di scommesse. Andiamo a scoprire le quote del match grazie ai bookmakers di Eurobet: la vittoria della Spal è a 1,87, il pareggio è quotato 3,55, mentre il successo del Pescara è a 3,70. Si profila una gara con diverse reti: Over 2,5 a 1,65 e Under 2,5 a 2,05. Molto simili le quote di Gol e No Gol, rispettivamente a 1,55 e 2,25.











