DIRETTA/ Spal Pineto (risultato 0-0) video streaming tv: in campo, si comincia! (Serie C, 21 aprile 2024)

DIRETTA SPAL PINETO (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Siamo a pochi istanti dall’inizio della diretta di Spal Pineto, quale miglior momento per leggere un po’ di statistiche per capire insieme cosa ci attenderà nell’arco dei novanta minuti? Numeri alla mano si vede subito come i padroni di casa sono una squadra che da il meglio di se nelle ultime frazioni di gioco, quando tutto sembra deciso la squadra di Ferrara realizza il 26% delle proprie reti a cavallo del 75esimo e del novantesimo minuto. Mentre la percentuale più alta degli abruzzesi viene registrata negli stessi minuti, ma il numero praticamente raddoppia arrivando al 44%.

Stiamo quindi parlando di una squadra che la metà delle volte che scende in campo risolve la partita negli ultimi minuti, infatti il dato sul vantaggio nel primo tempo è molto basso: solo il 12% delle partite giocate finora. La Spal neanche può sorridere più di tanto, poiché nel loro caso la percentuale è si più alta ma di un risicato 16%. Numeri alla mano dovrebbe essere un match molto chiuso fino allo scadere, con magari qualche gol e salvataggio in extremis, non vedremo l’ora di scoprirlo la diretta di Spal Pineto sta per cominciare! (agg. Gianmarco Mannara)

SPAL PINETO STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

Una partita carica di obiettivi e di speranze da parte dei sostenitori di entrambe le formazioni che non si vorranno perdere la diretta Spal Pineto anche dalla televisione attraverso l’abbonamento a Sky. I pinetesi impegnati nella classiga gita o in una puntatina in spiaggia potranno seguire la diretta Spal Pineto su Sky e in streaming online NowTv.

SPAL PINETO: TRA SALVEZZA E PLAYOFF!

Ancora vivi i sogni di playoffs tra queste due squadre nella diretta di Spal Pineto, gara che inizierà oggi 21 aprile alle ore 16,30 valida per la 37esima giornata di Serie C. La squadra ferrarese arriva a questo incontro dopo aver conseguito due vittorie consecutive, l’ultima delle quali contro l’Entella per 2-1.

Attualmente si trovano al tredicesimo posto in classifica e stanno cercando di continuare questa serie positiva per scalare ulteriormente la graduatoria. Dall’altra parte, il Pineto si trova al dodicesimo posto e viene da una sconfitta contro la Juventus U23.

SPAL PINETO: PROBABILI FORMAZIONI

Concentriamoci ora sulle probabili formazioni della diretta di Spal Pineto, cercando di capire chi potrebbe decidere il match. Per i ferraresi della Spal, ci si aspetta che la bandiera Antenucci guidi la squadra verso il traguardo dei playoffs. Il giocatore, con la sua esperienza e il suo fiuto del gol, sarà determinante nel dare equilibrio e pericolosità all’attacco della squadra.

Dall’altra parte, per il Pineto, ci sarà Volpicelli pronto a colpire con i suoi gol da vero numero nove. Il giocatore sarà una minaccia costante per la difesa avversaria e cercherà di sfruttare ogni opportunità per portare la sua squadra alla vittoria. S

SPAL PINETO, LE QUOTE

Analizziamo ora le quote della diretta di Spal pineto tramite il bookmaker della Sisal: il segno 1 è quotato a 2, mentrela vittoria degli abruzzesi vale 2,4. Il pareggio invece ha un 2,2.











