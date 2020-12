Diretta/ Spal Pisa (Serie B) streaming video DAZN: estensi sempre più in alto

DIRETTA SPAL PISA: PADRONI DI CASA FAVORITI

Spal Pisa, in diretta dallo stadio Paolo Mazza di Ferrara in programma sabato 5 dicembre 2020 alle ore 14.00, sarà una sfida valevole per la decima giornata d’andata del campionato di Serie B. Estensi sempre più in alto nelle ultime settimane, lanciati in classifica da una serie di quattro vittorie consecutive, alle quali va aggiunta quella in Coppa Italia contro il Monza. Dopo un avvio di campionato difficile la squadra di Marino ha riagganciato il secondo posto, in coabitazione con Empoli e Lecce e a -2 dalla capolista Salernitana. E gli emiliani hanno l’occasione per allungare ancora contro un Pisa in sofferenza, che dopo la vittoria di Reggio Calabria non è riuscito a dare continuità alla sua azione perdendo pesantemente in casa contro il Cittadella. Un 1-4 che ha lasciato i toscani al quintultimo posto in zona play out, senza trovare quella solidità che aveva distinto i nerazzurri nella passata, brillante stagione.

DIRETTA SPAL PISA IN STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Spal Pisa non viene trasmessa sui canali della nostra televisione, salvo variazioni di palinsesto: l’appuntamento è riservato in esclusiva ai possessori di un abbonamento alla piattaforma DAZN, che garantisce tutte le partite del campionato di Serie B in diretta streaming video. Per assistere al match dovrete dunque dotarvi di apparecchi mobili come PC, tablet o smartphone oppure utilizzare una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI SPAL PISA

Le probabili formazioni di Spal Pisa, sfida che andrà in scena presso lo stadio Paolo Mazza di Ferrara. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Pasquale Marino con un 4-3-3: Thiam, Tomovic, Salamon, Sernicola, Salvatore Esposito, D’Alessandro, Missiroli, Dickmann, Paloschi, Valoti, Di Francesco. Gli ospiti guidati in panchina da Luca D’Angelo schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 4-3-1-2 come modulo di partenza: Perilli; Lisi, Caracciolo, Birindelli; Siega, Marin, Mazzitelli, Gucher; Vido; Masucci Marconi.

QUOTE E PRONOSTICO

Per chi vorrà scommettere sulla sfida di Serie B tra Spal e Pisa queste sono le quote offerte dall’agenzia di scommesse Snai. Per quanto riguarda la vittoria interna, la quota proposta è di 1.80, per il segno X con l’eventuale pareggio la scommessa paga 3.20 volte la posta, mentre l’eventuale affermazione esterna viene offerta a una quota di 5.00.



© RIPRODUZIONE RISERVATA