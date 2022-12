Diretta/ Spal Pisa, streaming video e tv: gli Estensi ospitano D’Angelo (Serie B)

DIRETTA SPAL PISA: RIUSCIRÀ DE ROSSI A FERMARE I TOSCANI?

Spal Pisa, in diretta naturalmente dallo stadio Paolo Mazza di Ferrara e valevole per il diciannovesimo turno di Serie B alle ore 15.00 di oggi, lunedì 26 dicembre 2022, è sicuramente una partita interessante dell’odierna giornata di campionato. La squadra di Daniele De Rossi è reduce dal primo successo fuori casa in stagione avendo vinto 1-0 all’Ennio Tardini di Parma dopo aver collezionato due pareggi con Perugia e Palermo. Il mese di dicembre, sconfitta col Modena a parte, ha visto la squadra biancazzurra trovare equilibrio difensivo subendo una sola rete e soprattutto risalire la classifica conquistando cinque punti in quattro partite, uscendo così virtualmente dalla zona rossa.

D’altro canto il Pisa prosegue la sua scalata verso i primi posti. Attualmente quinto in classifica, i toscani non perdono addirittura da tredici partite consecutive con l’ultima sconfitta che risale infatti al 10 settembre. Imbattibilità che si conferma anche fuori casa con sei pareggi nelle ultime sette gare lontano dall’Arena Garibaldi. I ferraresi, invece, tra le mura amiche hanno perso un po’ lo smalto di inizio stagione dove erano riusciti a vincere tre sfide su cinque, facendo scendere la media nell’ultimo periodo con quattro partite in casa di fila senza trovare il successo (due pareggi, due sconfitte):

SPAL PISA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Spal Pisa sarà visibile, come di consueto per quanto riguarda la partite di Serie B, su Sky e su DAZN. Per la prima emittente, basterà dotarsi del pacchetto Calcio e andare sul canale 256 mentre su DAZN, una volta sottoscritto l’abbonamento, basterà cercarla in homepage poco prima dell’inizio della gara.

La telecronaca dell’incontro sarà affidata a Lorenzo Del Papa. C’è anche la possibilità di vedere la diretta Spal Pisa in streaming video sulla piattaforma Helbiz oppure usufruire dei servizi di Sky Go e dell’applicazione di DAZN tramite computer, console di gioco, tablet e smartphone, ovviamente solo per i clienti delle relative emittenti.

PROBABILI FORMAZIONI SPAL PISA

Le probabili formazioni della diretta Spal Pisa non dovrebbero essere tanto diverse dai rispettivi undici titolari dello scorso turno. Infatti, i biancazzurri dovrebbero scendere in campo col 3-5-2 con Alfonso in porta, difesa a tre con Peda, Meccariello e l’ex Fiorentina Dalle Mura. Murgia sarà il mediano con Valzania e Salvatore Esposito leggermente più avanti nel duo di centrocampo. Dickmann a destra e Celia da sinistra comporranno le ali di De Rossi. In attacco Maistro, ultimo gol il 22 ottobre, e Rabbi, decisivo contro il Parma, saranno incaricati di finalizzare il lavoro dei compagni.

Per il Pisa fiducia nel 4-3-1-2 di D’Angelo. Tra i pali ci sarà Livieri, Jureskin terzino destro e Calabresi a sinistra. Barba con Hermannsson comporranno la cerniera difensiva. Toure agirà da mezzala destra con Marin, alla quinta stagione in Toscana, sulla sinistra. In cabina di regia ci sarà l’ungherese Adam Nagy. Morutan agirà da trequartista alle spalle di Gliozzi e Torregrossa, reduci rispettivamente da due e una rete nel 3-0 contro il Brescia.

SPAL PISA, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

I bookmakers vedono la diretta Spal Pisa un match abbastanza equilibrato con i padroni di casa leggermente favoriti. Secondo le quote di Snai, il successo dei biancazzurri è dato a 2.60 contro i 2.85 della vittoria ospite. A 3.10 invece la quota del pareggio. L’esito Gol è a 1.85, poco più alto il No Gol vale a dire che solo una o nessuna delle due squadre riuscirà a segnare (1.87). Se si pensa che nel match verranno segnati almeno tre gol la quota in questione è 2.15 altrimenti Under 2.5 a 1.60. L’andata terminò senza reti, esito proposto per questo match a 8.25.

