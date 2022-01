DIRETTA/ Spal Pisa video streaming tv: i toscani non vincono dal novembre 2015

DIRETTA SPAL PISA: TESTA A TESTA

In attesa della diretta di Spal Pisa diamo uno sguardo ai precedenti delle due squadre. Il bilancio è leggermente in favore degli ospiti che hanno vinto in tre occasioni con quattro successi degli ospiti e tre pareggi. L’ultimo precedente ci porta indietro al dicembre del 2020 a una gara terminata addirittura 4-0 per la squadra di casa. Nel primo tempo i padroni di casa erano passati in doppio vantaggio con una doppietta di Alberto Paloschi in 180 secondi. Nei primi quindici minuti della ripresa il risultato poi diventava decisamente rotondo con le reti di Tomovic e Di Francesco.

I nerazzurri non vincono dal novembre del 2015, un match terminato 1-2. I padroni di casa avevano sbloccato il match con un gol Mora al minuto 16. Gli ospiti riuscivano a ribaltarla in sette minuti nella ripresa grazie alle reti di Rozzio e Lores. L’ultimo pari invece è un 1-1 del settembre 2011, una gara terminata con due reti siglate nel primo tempo e una ripresa con poche emozioni. (agg Matteo Fantozzi)

DIRETTA SPAL PISA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Spal Pisa sarà affidata ai canali della televisione satellitare: la Serie B infatti è trasmessa integralmente su Sky, e dunque gli abbonati potranno assistere a questa partita sfruttando anche il servizio di diretta streaming video grazie all’applicazione Sky Go. Sarà una visione in mobilità anche quella garantita da DAZN, che come nella passata stagione resta il fornitore di tutti i match del campionato cadetto (in questo caso potrà essere utilizzata anche una smart tv dotata di connessione a internet).

GRANDE EQUILIBRIO!

Spal Pisa, in diretta sabato 22 gennaio 2022 alle ore 14.00 presso lo stadio Paolo Mazza di Ferrara, sarà una sfida valevole per la ventesima giornata del campionato di Serie B. Capolista chiamata al riscatto dopo aver iniziato il 2022 con una sconfitta interna contro il Frosinone. Il Pisa aveva chiuso l’anno con tre vittorie consecutive ma la classifica alle sue spalle resta corta, il Brescia secondo è a -1 e Benevento e Cremonese premono a -3, servirà maggiore continuità per realizzare davvero il sogno del ritorno nella massima serie a 31 anni dall’ultima apparizione dei nerazzurri.

La Spal è passata sotto la guida di Roberto Venturato per provare a navigare verso acque più tranquille di classifica, estensi al momento sestultimi ma a +4 sull’Alessandria e la zona play out, incoraggiante l’ultimo pareggio interno contro un Benevento che si presentava lanciato da una serie di 5 vittorie consecutive. All’andata il Pisa ha battuto 1-0 la Spal con un gol di Sibilli, i biancazzurri hanno però travolto i toscani nell’ultimo precedente casalingo disputato, 4-0 il 5 dicembre 2020.

PROBABILI FORMAZIONI SPAL PISA

Le probabili formazioni della diretta Spal Pisa, match che andrà in scena al Paolo Mazza di Ferrara. Per la Spal, Roberto Venturato schiererà la squadra con un 4-3-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Thiam; Dickmann, Vicari, Capradossi, Tripaldelli; Da Riva, Viviani, Mora; Mancosu; Colombo, Finotto. Risponderà il Pisa allenato da Luca D’Angelo con un 4-3-1-2 così schierato dal primo minuto: Nicolas; Hermansson, Caracciolo, Leverbe, Birindelli; Marin, Nagy, Touré; Gucher; Sibilli, Lucca.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Spal Pisa, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria della Spal con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.60, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.10, mentre l’eventuale successo del Pisa, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.50.



