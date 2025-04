DIRETTA SPAL PONTEDERA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Passiamo al lato statistico della diretta di Spal Pontedera, per chi non lo sapesse perché ci ha scoperti solo adesso ul finale della stagione, questa rubrica si preoccupa di analizzare i trend delle due squadre avversarie attraverso i dati forniti dalla Serie C, in più con questo metodo potremmo anche capire con più facilità chi sarà o meno la favorita per la vittoria finale. Iniziamo dai padroni di casa, squadra che può vantare l’attaccante più prolifico del campionato con un gol ogni 15 tocchi in area, nessuno meglio di Antenucci in questa speciale classifica.

Il Pontedera invece come da tradizione punta di più sull’unità di squadra e sulla compattezza dei singoli atleti portati allo stremo con quasi 9,8 km percorsi ogni giornata. Questo garantisce 12,4 recuperi palla ma purtroppo concede soprattutto nei minuti finali della partita il 14% delle reti totali del match. Questo ci porta al fatto che poi nessuna delle due squadre ha segnato un gol su calcio piazzato nelle ultime cinque giornate, potrebbe essere un fattore che ci porta al segno X come dicono i principali bookmakers che mettono il match con questo simbolo al 32%. Adesso via passiamo al commento live della diretta di Spal Pontedera! (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA SPAL PONTEDERA INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Tutti coloro i quali vorranno seguire la diretta Spal Pontedera in ogni sua azione senza potersi recare allo stadio avranno modo di vedere la partita su Sky. Gli abbonati potranno scegliere se utilizzare il servizio in streaming garantito da Sky Go oppure se sintonizzare la televisione sul canale Sky Sport 253.

TRA I PLAYOUT ED I PLAYOFF

Inizia sabato 12 aprile 2025 alle ore 17:30 la diretta Spal Pontedera. Presso lo Stadio Paolo Mazza di Ferrara la Spal cercherà di non combinare pasticci essendo ormai pronta a disputare i playout per cercare di salvarsi. Gli Estensi sono in diciottesima posizione con trenta punti, come il Milan Futuro e condizionati da tre di penalizzazione, a cinque dal Legnago Salus ultimo in classifica con sole tre giornate dal termine del campionato, considerando anche questo turno. L’Ascoli ed il Campobasso sono ormai praticamente irraggiungibili e nell’ultimo impegno i biancazzurri non sono andati oltre un pareggio senza reti con la ben più quotata Torres.

La strada che sta percorrendo il Pontedera è invece ben diversa, sognando infatti di potersi ancora ritagliare un posto in zona playoff. I toscani sono all’undicesimo posto con quarantaquattro punti, solo uno in meno del Gubbio. Il nuovo successo ottenuto contro la Lucchese ha alimentato le speranze dei granata che devono però anche stare attenti a non farsi scavalcare dalle inseguitrici come il Carpi ed il Perugia, anch’esse distanti una sola lunghezza.

SPAL PONTEDERA, LE PROBABILI FORMAZIONI

E’ molto verosimile che i due allenatori possano riproporre i recenti schieramenti utilizzati nel turno precedente a questo se analizziamo le probabili formazioni della diretta Spal Pontedera. Mister Baldini dovrebbe dunque scegliere di impiegare ancora il 3-4-3 con Galeotti, Bruscagin, Arena, Fiordaliso, Mignanelli, Awua, Nador, Calapai, Spini, Molina e Parigini. Allo stesso modo pure il tecnico Menichini non dovrebbe modificare granchè rispetto al 4-2-3-1 con Tantalocchi, Perretta, Moretti, Espeche Migliardi, Guidi, Ladinetti, Vitali, Scaccabarozzi, Sala ed Italeng.