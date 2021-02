DIRETTA/ Spal Pordenone video streaming DAZN: l’arbitro al Mazza è Marco Di Bello

DIRETTA SPAL PORDENONE: ARBITRA DI BELLO

Spal Pordenone sarà diretta dall’arbitro Marco Di Bello, che fa parte della sezione Aia di Brindisi: questa dunque è la designazione per la partita di Serie B che questa sarà sarà in programma presso lo stadio Paolo Mazza di Ferrara. Inoltre, nella squadra arbitrale per Spal Pordenone saranno protagonisti anche i due guardalinee Pasquale De Meo della sezione di Foggia e Antonio Vono della sezione di Soverato ed infine il quarto uomo che sarà Daniel Amabile della sezione di Vicenza. Sicuramente il signor Marco Di Bello è un arbitro di prestigio per una partita di Serie B. Nato a Brindisi il 17 luglio 1981, il fischietto pugliese bazzica molto più di frequente la Serie A, della quale infatti ha già arbitrato ben undici partite del campionato in corso. In Serie B invece Spal Pordenone sarà la sua seconda presenza nel 2020-2021: in precedenza, Di Bello aveva già arbitrato Frosinone Cosenza 0-2 del 20 novembre scorso, partita nella quale aveva comminato cinque cartellini gialli, ma zero espulsioni e calci di rigore. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA SPAL PORDENONE IN STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Spal Pordenone non viene trasmessa sui canali della nostra televisione, salvo variazioni di palinsesto: l’appuntamento è riservato in esclusiva ai possessori di un abbonamento alla piattaforma DAZN, che garantisce tutte le partite del campionato di Serie B in diretta streaming video. Per assistere al match dovrete dunque dotarvi di apparecchi mobili come PC, tablet o smartphone oppure utilizzare una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

SPAL PORDENONE: ESTENSI FAVORITI

Spal Pordenone, in diretta dallo stadio Paolo Mazza, in programma martedì 9 febbraio 2021 alle ore 19.00, sarà una sfida valevole per la terza giornata di ritorno del campionato di Serie B. Sfida delicata tra due squadre che vengono da un weekend non positivo. Vale per la Spal che contro il Cosenza ha fallito un nuovo esame di maturità, visto che tutte le squadre di vertice hanno frenato. Ma anche gli estensi hanno pareggiato 1-1 restando a -1 dal secondo posto, dove si sarebbero invece isolati con una vittoria. La Spal in campionato è reduce da 3 pareggi consecutivi ed ora proverà a scuotersi contro un Pordenone che viene comunque da una bruciante sconfitta. Contro il Vicenza in casa i Ramarri avevano riacciuffato il pari nel finale di partita, subendo però dopo pochi secondi il gol del definitivo ko. 2 pareggi e una sconfitta nelle ultime 3 partite in campionato per la squadra allenata da Attilio Tesser, che resta a -2 dalla zona play off senza essere riuscita ad approfittare della sconfitta interna del Lecce, ottavo in classifica, contro l’Ascoli.

PROBABILI FORMAZIONI SPAL PORDENONE

Le probabili formazioni della sfida tra Spal e Pordenone allo stadio Paolo Mazza. I padroni di casa allenati da Pasquale Marino scenderanno in campo con un 3-5-2 e questo undici titolare: Berisha; Vicari, Ranieri, Tomovic; Strefezza, Missiroli, Mora, Valoti, Sala; Seck, Paloschi. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Attilio Tesser con un 4-3-1-2 così disposto dal primo minuto: Perisan; Berra, Camporese, Barison, Falasco; Magnino, Misuraca, Scavone; Zammarini; Butic, Diaw.

QUOTE E PRONOSTICO

Per tutti coloro che vorranno scommettere sul match l’agenzia Snai ha fornito il suo pronostico per Spal Pordenone: il segno 1 per la vittoria interna garantirebbe infatti di moltiplicare per 2.25 volte la posta investita, mentre il segno 2 riferito al successo in trasferta permetterebbe di ottenere una vincita pari a 3.55 volte quanto messo sul piatto. Infine per chi punterà sul pareggio, puntando sul segno X, la somma risultante si moltiplicherebbe per 3.00 volte l’importo scommesso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA