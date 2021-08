Diretta Spal Pordenone/ Streaming video tv: chi si rialza? (Serie B)

Spal Pordenone, in diretta dallo stadio Paolo Mazza di Ferrara alle ore 20.30 di questa sera, domenica 29 agosto 2021, si gioca per la seconda giornata del campionato di Serie B e vedrà sia i padroni di casa emiliani allenati dallo spagnolo Josep Clotet Ruiz sia gli ospiti friulani di mister Massimo Paci inseguire i primi punti nel nuovo campionato cadetto, che hanno iniziato con una sconfitta.

La diretta di Spal Pordenone vede infatti i ferraresi a caccia del riscatto dopo la sconfitta subita domenica scorsa sul campo del Pisa a causa di un gol dopo soli 33 secondi di gioco, mentre il Pordenone ha incassato una brutta delusione perché ha perso in casa contro il Perugia, dunque pure i ramarri devono rialzarsi al più presto. Anche se alla seconda giornata sarebbe prematuro lanciare allarmi, la posta in palio sarà già pesante perché rimanere ancora fermi a zero punti non sarebbe positivo: che cosa succederà in campo allo stadio Mazza questa sera in Spal Pordenone?

DIRETTA SPAL PORDENONE STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Possiamo adesso ricordare che la diretta tv di Spal Pordenone sarà disponibile sui canali di Sky Sport della piattaforma satellitare, dunque la diretta streaming video sarà disponibile per gli abbonati tramite il servizio Sky Go oltre che per chi invece è abbonato alla piattaforma DAZN, che a sua volta trasmetterà questa partita di Serie B.

PROBABILI FORMAZIONI SPAL PORDENONE

Diamo uno sguardo pure alle probabili formazioni di Spal Pordenone. Per i padroni di casa allenati da Pep Clotet potremmo disegnare un modulo 4-3-3: in porta Thiam; difesa a quattro formata da Dickmann, Vicari, Coccolo e Yabre da destra a sinistra; a centrocampo i tre titolari potrebbero essere Mora, Esposito e Missiroli; infine nel tridente d’attacco possiamo schierare Seck, Colombo e Di Francesco. La risposta del Pordenone di mister Massimo Paci dovrebbe invece prevedere un modulo 4-4-2: Perisan tra i pali; davanti a lui da destra a sinistra i quattro difensori El Kaouakibi, Barison, Camporese e Falasco; altra linea a quattro in mediana con Kupisz, Magnino, Folorunsho e Menah possibili titolari; infine la coppia d’attacco che potrebbe essere formata da Ciciretti e Tsadjout.

PRONOSTICO E QUOTE

Andiamo infine a dare uno sguardo al pronostico su Spal Pordenone in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. Sono favoriti i padroni di casa emiliani, la cui vittoria (segno 1) è quotata a 2,00, mentre poi si sale fino a quota 3,15 in caso di pareggio (segno X) e fino a 3,90 volte la posta in palio in caso di segno 2 per la vittoria esterna del Pordenone.



