Diretta/ Spal Recanatese, streaming video tv: cercasi disperatamente una vittoria (9 febbraio 2024)

DIRETTA SPAL RECANATESE, TRE PUNTI FONDAMENTALI

La diretta Spal Recanatese, in programma venerdì 9 febbraio alle ore 20:45, racconta della 25esima giornata di Serie C Girone B. I biancoblu stanno vivendo una stagione complicata con il diciottesimo posto e un rendimento recente da due pareggi e tre sconfitte nelle ultime cinque, tra cui il 2-1 incassato dalla Lucchese.

Video/ Recanatese Pontedera (4-5) gol e highlights: tripletta di Delpupo! (Serie C, 4 febbraio 2024)

La Recanatese non è messa meglio, anzi: un solo punto tra Gubbio, Lucchese, Fermana, Pontedera e Juventus U23, quest’ultima l’unica sfida terminata in parità ovvero 1-1. A peggiorare la situazione sono i 15 subiti avendo preso 3 reti ogni volta che la squadra è incappata in una ko. In classifica le squadre sono separate da 3 punti.

DIRETTA/ Recanatese Pontedera (risultato finale 4-5): gol-vittoria di Ianesi! (Serie C, 4 febbraio 2024)

SPAL RECANATESE, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv Spal Recanatese sarà trasmessa in esclusiva su NOW poiché Sports Eleven, casa della Serie C nelle ultime stagioni, non detiene più i diritti della terza divisione del calcio che è passata dunque interamente a NOW.

Anche la diretta streaming Spal Recanatese sarà visibile unicamente su Now, come detto divenuta la piattaforma di riferimento della Serie C avendo l’esclusiva a trasmettere tutto il campionato da qui alla fine della stagione.

SPAL RECANATESE, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Spal Recanatese vedono i padroni di casa schierarsi col 4-3-3. In porta Alfonso, difesa a quattro con Ghiringhelli, Peda, Bassoli e Saiana. A centrocampo spazio a Collodel e Carraro mezzali con Buchel regista. In attacco tridente di qualità con Dalmonte, Petrovic e Rabbi.

DIRETTA/ Lucchese Spal (risultato 0-0) video streaming tv: in campo, si comincia! (4 febbraio 2024)

Rispondono i giallorossi con il 4-4-2 classico. Tra i pali Meli, terzini Raimo e Longobardi con Veltri-Shiba coppia centrale. Nella zona nevralgica del campo spazio a Morrone e Fiorini mentre Egharevba e Carpani giocheranno come esterni. In attacco il duo Melchiorri e Lipari è stato confermato.

SPAL RECANATESE, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Spal Recanatese favorita la squadra di casa a 1.61. Secondo sisal, la X del pareggio è data a 3.55 mentre il 2 secco a 4.60.

L’Over 2.5 vale a dire almeno tre gol nella sfida è quotato a 1.86 contro l’1.73 dell’Under. Chiudiamo lo spazio destinato alle scommesse con Gol e No Gol rispettivamente a 1.84 e 1.85, una differenza minima.

© RIPRODUZIONE RISERVATA