DIRETTA SPAL RIMINI (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Passiamo adesso alla diretta di Spal Rimini da un punto di vista statistico, il nostro obiettivo è quello di capire chi tra le due formazioni può avere o meno il benestare dei numeri per la vittoria finale. Ma nche per capire chi tra le due squadre ha i trend migliori. Iniziamo dalla Spal, squadra molto propensa al calcio ponderato come possiamo vedere dal numero di 400 passaggi riusciti ogni partita, la squadra riesce anche a mitigare gli errori in fase di impostazione perché sono secondi in fase di errori di impostazione.

I primi invece sono i ragazzi del Rimini, formazione leader per il possesso palla con il 54% in questa statistica. Loro invece riescono ad avere il 91% di passaggi effetuati su 500 tentati, quindi attendiamoci una partita moltp combattuta ma dove alla fine potrebbe spuntarla il Rimini. Adesso passiamo senza ulteriori indugi al prossimo aggiornamento di questa diretta, la diretta di Spal Rimini sta per cominciare e di conseguenza avremo modo di vedere anche cosa succederà nel commento live di questa sfida. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA SPAL RIMINI INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Puoi seguire la diretta Spal Rimini se hai un abbonamento a Sky o a Now. In tal caso non dovrai per forza recarti allo stadio per vedere il match ma potrai usare invece lo streaming garantito dalle applicazioni di Now tv e Sky Go oltre che in tv sul canale Sky Sport 252 e Sky Sport Max.

SPAL RIMINI, TRA I PLAYOFF E LA SALVEZZA

E’ domenica 16 febbraio 2025 alle ore 17:30 che comincia la diretta Spal Rimini. Presso lo Stadio Paolo Mazza di Ferrara i padroni di casa inseguono punti preziosi in chiave salvezza dato che occupano per ora la diciassettesima posizione nella classifica del girone B 2024/2025 con i loro ventiquattro punti, che avrebbero potuto essere ventisette se non ci fosse stata la penalizzazione inflitta dalla Federazione. Se così fosse stato, gli estensi sarebbero a pari punti con il Campobasso, prima squadra matematicamente salva, ma ora bisogna soltanto pensare a muoversi in graduatoria riscattando pure la sconfitta patita per mano della Virtus Entella.

Discorso ben diverso è invece uello che riguarda i biancorossi, in nona posizione solitara sebbene pure loro abbiano ricevuto due punti di penalità. Il Rimini ha raggiunto quota trentaquattro in classifica ed è in serie positiva avendo anche sconfitto recentemente l’Ascoli ma deve prestare grande attenzione alle inseguitrici considerando che il Gubbio potrebbe agganciarlo mentre il Pontedera, distante un solo punto, mira invece a scavalcarlo.

DIRETTA SPAL RIMINI, LE PROBABILI FORMAZIONI

Nelle probabili formazioni non è semplice dire se il tecnico Baldini riconfermerà o meno il modulo 4-3-3 con Galeotti, Calapai, Mignanelli, Bassoli, Bruscagin, Zammarini, Paghera, Awua, Molina, Karlsson ed Antenucci anche per la diretta Spal Rimini dopo la sconfitta contro la Virtus Entella. Più facile invece affermare che il tecnico Buscè potrebbe scegliere di rischierare un 3-5-2 con Vitali, Megelaitis, Bellodi, De Vitis, Cinquegrano, Langella, Piccoli, Garetto, Longobardi, Ubaldi e Parigi dopo il successo in Coppa Italia.

DIRETTA SPAL RIMINI, LE QUOTE

Per i bookmakers come Snai le quote della diretta Spal Rimini sembrano favorevoli ai padroni di casa. L’1 è infatti indicato a 2.40 anche se il 2 e quindi la vittoria degli ospiti non è poi un’alternativa così impossibile dato che è fissato a 2.75. Il risultato meno probabile, per ora, è rappresentato invece dal pareggio, con l’x quotato infine a 3.00.