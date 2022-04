Diretta/ Spal Roma streaming video tv: sfida platonica (Primavera)

DIRETTA SPAL ROMA PRIMAVERA: I PADRONI DI CASA HANNO MOLLATO!

Spal Roma, in diretta sabato 16 aprile 2022 alle ore 15.00 presso il Centro Sportivo G.B. Fabbri sarà una sfida valevole per la 29^ giornata del campionato Primavera 1. Sfida ormai platonica tra gli estensi ormai retrocessi e la Roma sicura del primo posto in classifica. Con l’ultimo 4-o inflitto a domicilio alla Sampdoria i giallorossi hanno definitivamente blindato il primo posto, mantenuto dall’inizio alla fine della regular season e difeso anche nell’ultimo periodo di flessione.

DIRETTA/ Spal Milan Primavera (risultato finale 0-4): doppietta di El Hilali!

La Spal ha mollato definitivamente gli ormeggi dopo le ultime due sconfitte contro Sassuolo e Milan, incassando 9 gol in due partite e vedendo venire meno le residue motivazioni, con i play out ormai irraggiungibili e la retrocessione diretta nel campionato Primavera 2 matematica. All’andata vittoria per 4-1 della Roma in casa contro la Spal, il 25 gennaio 2021 gli estensi si sono imposti 1-0 sui giallorossi nell’ultimo precedente interno di campionato contro i Capitolini.

Diretta/ Sassuolo Spal Primavera (risultato finale 5-2) video tv: goleada neroverde!

DIRETTA SPAL ROMA PRIMAVERA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Spal Roma Primavera non sarà trasmessa in diretta tv sul digitale terrestre. La partita si potrà seguire grazie a Sportitalia, emittente ufficiale del campionato Primavera 1, che metterà a disposizione la diretta streaming video tramite il proprio sito Internet cliccando sul canale SI Live 24, oppure l’applicazione.

PROBABILI FORMAZIONI SPAL ROMA PRIMAVERA

Le probabili formazioni della diretta Spal Roma Primavera, match che andrà in scena al Centro Sportivo G.B. Fabbri. Per la Spal, Paolo Mandelli schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Rigon; Valdesi, Saio, Nador, Yabre; Martini, Mihai, Boccia; Noireau, Wilke, Orfei. Risponderà la Roma allenata da Alberto De Rossi con un 3-4-1-2 così schierato dal primo minuto: Mastrantonio; Tripi, Falasca, Ndiaye, Rocchetti; Pagano, Di Bartolo, Louakima; Faticanti, Cassano, Satriano.

Diretta/ Lecce Spal (risultato finale 1-0) video tv: la decide Helgason!

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Spal Roma Primavera, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria della Spal con il segno 1 viene proposta a una quota di 5.75, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.80, mentre l’eventuale successo della Roma, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 1.55.











© RIPRODUZIONE RISERVATA