Diretta/ Spal Salernitana (Serie B) streaming tv: ambizioni di vertice

DIRETTA SPAL SALERNITANA: EMILIANI LANCIATI!

Spal Salernitana, venerdì 6 novembre 2020 alle ore 21.00 presso lo stadio Paolo Mazza di Ferrara, sarà una sfida valevole per la settima giornata d’andata del campionato di Serie B. Con i tre punti a tavolino della sfida contro la Reggiana, la formazione campana si presenta da capolista all’appuntamento contro la Spal, un punto avanti al trio composto da Empoli, Chievo e Frosinone. Ma anche gli estensi possono nutrire ambizioni di vertice, dopo la doppia vittoria contro Vicenza e Reggina che ha rilanciato la formazione biancazzurra dopo un avvio di stagione molto difficile. La retrocessione ha sicuramente pesato per la Spal che ha dovuto lottare per riorganizzarsi, ma la squadra di Marino sembra poter recitare un ruolo da protagonista in cadetteria, al pari di una Salernitana che dopo diversi assalti mancati all’alta classifica, quest’anno sembra avere esperienza e struttura per puntare in alto. I granata sono rimasti peraltro l’unica formazione imbattuta di tutto il campionato di Serie B.

DIRETTA SPAL SALERNITANA IN STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Spal Salernitana sarà trasmessa su Rai Sport e Rai Sport + che tutti gli appassionati troveranno disponibili ai numeri 57 e 58 del digitale terrestre; sarà anche possibile visitare il sito Rai Play, senza costi aggiuntivi, per seguire la partita in diretta streaming video utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI SPAL SALERNITANA

Le probabili formazioni di Spal Salernitana, sfida che andrà in scena presso lo stadio Paolo Mazza di Ferrara. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Pasquale Marino con un 4-3-3: Berisha; Dickmann, Ranieri, Vicari, Tomovic; Valoti, Esposito, Castro; D’Alessandro, Floccari, Di Francesco. Gli ospiti guidati in panchina da Fabrizio Castori schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 4-4-2 come modulo di partenza: Belec, Casasola, Aya, Gyomber, Lopez, Kupisz, Schiavone, Di Tacchio, Cicerelli, Djuric, André Anderson.

PRONOSTICO E QUOTE

