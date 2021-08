Diretta Spal Sampdoria Primavera/ Streaming video e tv: per confermarsi

Spal Sampdoria Primavera, in diretta dalle ore 16.30 di oggi pomeriggio, venerdì 27 agosto 2021, sarà l’anticipo che aprirà la prima giornata e con essa l’intero Campionato Primavera 1 nella sua nuova edizione 2021-2022. Per l’apertura del nuovo torneo, è stata scelta la diretta di Spal Sampdoria Primavera che omaggia due delle migliori formazioni della scorsa stagione: i ferraresi erano stati ottimi settimi, appena un punto dietro l’Empoli che si prese il sesto posto, ultimo utile per i playoff e poi clamorosamente vinse lo scudetto, mentre la Sampdoria ha chiuso al primo posto la stagione regolare per poi cedere in semifinale all’Atalanta. Naturalmente il passaggio da un campionato all’altro ha effetti molto significativi a livello Primavera, di conseguenza è molto grande l’attesa circa la partita che inizierà a dire se emiliani e liguri potranno confermarsi: che cosa ci dirà Spal Sampdoria Primavera?

DIRETTA SPAL SAMPDORIA PRIMAVERA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Spal Sampdoria Primavera sarà trasmessa da Sportitalia (casa anche in questa stagione del campionato giovanile) sul canale numero 60 della televisione in chiaro, ma potremo vedere questo incontro anche tramite diretta streaming video, che l’emittente offrirà sul sito Internet www.sportitalia.com oppure tramite la propria app.

PROBABILI FORMAZIONI SPAL SAMPDORIA PRIMAVERA

Potrebbe risultare assai complicato sbilanciarsi circa le probabili formazioni di Spal Sampdoria, perché l’inizio ufficiale di ogni nuova stagione significa l’inizio di una avventura completamente nuova a livello di formazioni Primavera. La Spal adesso è allenata dal nuovo tecnico Fabrizio Piccareta e potrebbe cambiare relativamente poco in difesa, dove diversi giocatori dello scorso campionato sono ancora in rosa, mentre ci attendiamo maggiori novità a centrocampo e in attacco, dove Ellertson e Campagna sono fra i pochi confermati. La Sampdoria Primavera ha invece confermato l’allenatore Felice Tufano e questo potrebbe essere un piccolo vantaggio, mentre nei vari reparti le conferme potrebbero essere il portiere Saio, il difensore Aquino, i centrocampisti Trimboli e Yepes, gli attaccanti Montevago e Di Stefano, ma staremo naturalmente a vedere che cosa succederà oggi…



