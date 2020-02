Diretta Spal Sassuolo/ Streaming video tv: delicato derby emiliano (Serie A)

Spal Sassuolo, diretta dall’arbitro Giacomelli oggi, domenica 9 febbraio 2020 alle ore 12.30 presso lo stadio Mazza di Ferrara, sarà una sfida valevole per la ventitreesima giornata del campionato di Serie A. Derby emiliano che ha il sapore dell’ultima spiaggia questo Spal Sassuolo per Leonardo Semplici, battuto 5-1 in casa della Lazio con la sua Spal domenica scorsa, e ultima a -4 dal Lecce e dalla salvezza. Servirà un cambio di passo agli estensi per non vedere l’allenatore della scalata dalla Serie C alla Serie A prendere la via dell’addio. Il Sassuolo dalla sua è reduce da una delle sue migliori prestazioni stagionali, 4 gol rifilati alla Roma e terzultimo posto ormai distanziato 10 punti, un margine di sicurezza importante per i neroverdi che continuano a giocare un calcio moderno e divertente. All’andata tris del Sassuolo alla Spal con reti di Caputo (doppietta) e Duncan, neroverdi vincenti anche il 27 settembre 2018 nell’ultimo precedente a Ferrara, 0-2 con gol di Adjapong e Matri.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Spal Sassuolo sarà trasmessa sul satellite, collegandosi al canale numero 209 di Sky, ovvero DAZN1, a patto di avere attivato l’apposita offerta. In ogni caso il match sarà trasmesso anche in esclusiva in diretta streaming video via internet anche per tutti gli abbonati DAZN. Si potrà vedere infatti la partita con una connessione collegandosi tramite pc sul sito dazn.it, oppure utilizzando una smart tv oppure dispositivi mobili come un tablet oppure uno smartphone, scaricando l’applicazione ufficiale DAZN.

PROBABILI FORMAZIONI SPAL SASSUOLO

Analizziamo adesso le probabili formazioni che dovrebbero scendere in campo in Spal Sassuolo, domenica 9 febbraio 2020 alle ore 12.30 presso lo stadio Mazza di Ferrara per la ventitreesima giornata del campionato di Serie A. La Spal allenata da Semplici dovrebbe scegliere il 3-5-2 come modulo di partenza con questo undici titolare schierato in campo: Berisha; Tomovic, Vicari, Bonifazi; Strefezza, Dabo, Missiroli, Castro, Reca; Di Francesco, Petagna. Il Sassuolo guidato in panchina da De Zerbi sarà chiamato a rispondere con un 4-2-3-1 così disposto sul rettangolo verde: Consigli; Toljan, Romagna, Ferrari, Kyriakopoulos; Locatelli, Obiang; Berardi, Djuricic, Boga; Caputo.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi scommetterà sulla sfida tra Spal e Sassuolo, l’agenzia Snai propone la quota per la vittoria interna a 2.80, mentre l’eventuale quota per il pareggio viene proposta a 3.40 e la quota per l’affermazione esterna viene fissata a 2.50. Per quanto riguarda invece il numero di gol complessivamente realizzati nel corso dei 90′ della partita, l’over 2.5 viene proposto a una quota di 1.90 mentre l’under 2.5 viene offerto a una quota di 1.80.



© RIPRODUZIONE RISERVATA