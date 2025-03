DIRETTA SPAL TERNANA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Passiamo adesso all’angolo delle statistiche per la diretta di Spal Ternana: la squadra di casa fatica ad avere incisività offensiva, segnando in media solo 1,06 gol a partita, mentre la Ternana è molto più efficace sotto porta con un’ottima media di 1,87 reti per gara. Anche difensivamente, la squadra umbra si dimostra nettamente superiore, subendo solo 0,55 gol a partita contro l’1,68 della SPAL. Questa differenza si riflette anche nei risultati: la SPAL ha vinto solo il 25,81% delle sue partite, mentre la Ternana ha ottenuto il successo nel 64,52% dei suoi incontri.

Video Ternana Sestri Levante (1-0)/ Gol e highlights: ci pensa Aloi nel primo tempo! (Serie C, 11 marzo 2025)

Inoltre, la squadra di Ferrara ha mantenuto la porta inviolata appena 4 volte, mentre la Ternana ha fatto registrare ben 15 clean sheet, a conferma della sua solidità difensiva. Dal punto di vista della spettacolarità, l’Over 1.5 è stato centrato nell’80,65% delle gare della SPAL e nel 64,52% di quelle della Ternana. Per quanto riguarda l’Over 2.5, invece, la percentuale è leggermente più equilibrata (54,84% SPAL, 51,61% Ternana), segno che gli estensi subiscono molto ma segnano anche poco, mentre gli umbri sanno gestire meglio le partite. (agg. Gianmarco Mannara)

Diretta/ Pianese Spal (risultato finale 0-1): decide il rigore di Molina (11 marzo 2025)

DIRETTA SPAL TERNANA, STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Vedere la diretta Spal Ternana sarà possibile solo per gli abbonati a Sky che potranno seguire questa partita anche in streaming con Sky GO e NOW TV. Avrete anche la possibilità di seguire la nostra diretta testuale che vi andrà a raccontare le migliori azioni e lo svolgimento della partita.

SPAL TERNANA: GLI UMBRI INSEGUONO IL PRIMO POSTO

La 32esima giornata del Girone B di Serie C si completa con la diretta Spal Ternana in campo alle 20,30 di lunedì 17 marzo. Questo incrocio mette di fronte due squadre divise da 38 punti ma alla caccia di un risultato favorevole per migliorare la classifica.

Video Rimini Ternana (0-1)/ Abate soffre ma vince ancora (Serie C, 8 marzo 2025)

La Spal di Baldini si trova sedicesima in classifica ed arriva da una vittoria per 0 a 1 in casa della Pianese nell’ultima giornata. Momento di forma straordinario, invece, per la Ternana di Abate che si trova a soli due punti dal primo posto e arriva da una serie di quattro vittorie consecutive.

SPAL TERNANA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Andiamo a vedere anche quali sono le probabili formazioni in vista di questa delicata sfida valida per la 32esima giornata del Girone B di Serie C. La Spal di Baldini tornerà in campo con un 4-4-2 dove il peso dell’attacco sarà sostenuto da Parigini e Molina. Paghera e D’Orazio saranno i due esterni di centrocampo mentre Iglio, Bruscagin, Nador e Fiordaliso difenderanno la porta di Galeotti.

Squadra che vince non si cambia anche per la Ternana di Abate che conferma il suo 4-2-3-1 affidando a Cianci il compito di agirà da punta. Alle sue spalle giocheranno Brignola, Curcio e Cicerelli che avranno anche il sostegno dei due terzini che saranno Martella e Donati. A difendere la porta di Vannucchi, inoltre, ci saranno Loiacono e Capuano.

SPAL TERNANA, LE QUOTE

Passiamo in rassegna anche alle quote relative alla diretta Spal Ternana utilizzando le proposte di PokerStars. Gli ospiti partono con un netto favore e la loro vittoria è quotata a 1,44 contro il 6,00 per gli ospiti e il pareggio X che arriva fino a 3,80.