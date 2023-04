Diretta/ Spal Ternana (risultato finale 1-1): pari con i gol di Moncini e Favilli!

DIRETTA SPAL TERNANA (RISULTATO FINALE 1-1)

Spal Ternana 1-1: il pareggio è il risultato finale della partita di Serie B allo stadio Paolo Mazza di Ferrara, con i padroni di casa estensi che erano passati in vantaggio grazie al gol segnato su calcio di rigore dopo soli quattro minuti di gioco da Gabriele Moncini, ma la Ternana ha saputo pareggiare il minuto 84 con il gol di testa di Andrea Favilli. Il pareggio serve poco alla Spal, che a quota 29 punti resta in zona retrocessione in classifica, mentre per la Ternana ecco quota 40 punti, non ancora al sicuro in ottica salvezza ma pure con i playoff ancora nel mirino.

Pesce d'aprile 2023/ Da Donald Trump ai lavori forzati a SEGA che “uccide” Sonic

Nella ripresa, la cronaca della diretta di Spal Ternana ha visto i rossoverdi umbri a caccia del pareggio, con diverse occasioni fino al momento del sospirato gol firmato da Andrea Favilli, che colpisce di testa su cross di Partipilo e agguanta un pareggio che possiamo definire più che meritato, considerando il netto dominio degli ospiti della Ternana in praticamente tutte le voci statistiche, anche se alla Spal resta il rimpianto di una vittoria sfumata a pochi minuti dalla fine. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Piante emettono suoni se sono disidratate/ Lo studio: "Scoppi simili a bolle d'aria"

INTERVALLO

Spal Ternana 1-0: padroni di casa estensi al riposo in vantaggio grazie al gol segnato su calcio di rigore dopo soli quattro minuti di gioco da Gabriele Moncini, per l’immediato vantaggio della Spal. In seguito ci sono state alcune occasioni sia per il raddoppio sia per il pareggio, ma resiste il margine minimo di vantaggio, per la Spal sarebbe una vittoria di fondamentale importanza nella difficile battaglia per la salvezza.

La cronaca della diretta di Spal Ternana è stata piuttosto vivace in questo primo tempo, ma il momento più significativo è arrivato subito: contatto tra Cassata e Maistro dopo un paio di minuti, l’arbitro Rutella inizialmente lascia correre ma poi viene richiamato al VAR e decide di assegnare il calcio di rigore alla Spal. Si presenta dal dischetto Gabriele Moncini, che spiazza il portiere avversario Iannarilli e porta immediatamente in vantaggio i ferraresi. Che cosa succederà nel secondo tempo allo stadio Paolo Mazza per Spal Ternana? (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Mal di testa sensibile al ciclo sonno-veglia/ E il "clock ipotalamico" rischia di...

SPAL TERNANA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta del match Spal Ternana sarà disponibile, come di consueto per la Serie B, in televisione su Sky Sport e su Dazn ed in streaming tramite la piattaforma Helbiz. Per avere accesso alla visione della gara tramite la prima emittente è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio e collegarsi al canale designato al momento del fischio di inizio. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Spal Ternana in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone.

SI GIOCA

Sta per iniziare la diretta di Spal Ternana. Prima di addentrarci al match, guardiamo le statistiche che potrebbero darci una mano nel capire meglio questo incontro. Gli esterni sono penultimi con 28 punti conquistati, 16 in casa e 12 in trasferta. Una differenza che si spiega specialmente con la questione dei gol fatti. I 21 gol in casa sono più del doppio dei 10 siglati lontano dal Paolo Mazza.

La Ternana invece spesso e volentieri si aggrappa ai gol subiti in casa per raccogliere più punti. Sono esattamente la metà i gol incassati in casa (12) rispetto a quelli in trasferta (24) da parte dei rossoverdi. Questo ha portato gli umbri mettere a referto 26 punti al Liberato, 13 in più se prendiamo in atto quelli totalizzati in trasferta. La tanta fatica della Ternana nelle gare esterne può essere un fattore fondamentale in casa della Spal. (aggiornamento di Christian Attanasio)

TESTA A TESTA

In procinto di iniziare la diretta di Spal Ternana, gara valevole per la trentunesima giornata del campionato italiano di Serie B. Prima di tuffarci nella sfida andiamo ad analizzare i precedenti che accompagnano questa partita allo stadio “Paolo Mazza” di Ferrara. Estensi e umbri si sono scontrati quattro volte: il bilancio parla di due vittorie dei biancazzurri padroni di casa, un successo delle Fere e un match terminato in pareggio. La prima sfida risale al 6 settembre 2009, 1-0 in favore della Ternana nel match valevole per il campionato di Lega Pro.

Nessun gol, invece, nella sfida del 6 novembre 2011. Tutta un’altra storia il 24 dicembre 2016: 4-0 in favore della Spal grazie alla tripletta di Zigoni e alla rete di Beghetto. L’ultima sfida, infine, è quella del 22 febbraio 2022, un netto 5-1 con le marcature di Melchiorri, Mancosu, Da Riva e la doppietta di Vido. Per gli ospiti gol della bandiera ad opera di Partipilo. (Giulio Halasz)

AD ALTA TENSIONE!

Spal Ternana, in diretta sabato 1 aprile 2023 alle ore 14.00 presso lo Stadio Mazza di Ferrara, sarà una sfida valida per la 31^ giornata del campionato di Serie B. Punti importanti quelli in palio questo pomeriggio tra due squadre con obiettivi diversi: la salvezza i padroni di casa, i playoff i rossoverdi.

La Spal condivide l’ultimo posto in classifica con il Brescia a quota 28 punti, frutto di sei vittorie, dieci pareggi e quattordici sconfitte. Due ko di fila per i biancazzurri: 1-0 con il Cosenza e 2-0 contro il Sudtirol. La Ternana, invece, è decima a quota 39 punti, a -3 dai playoff: sin qui dieci vittorie, nove pareggi e undici sconfitte. La squadra di Lucarelli nell’ultimo turno ha vinto 1-0 contro il Bari.

PROBABILI FORMAZIONI SPAL TERNANA

Ancora qualche dubbio da sciogliere per gli allenatori di Spal e Ternana, andiamo a conoscere le probabili formazioni. Partiamo dalla formazione di casa, Oddo conferma il 4-3-3: Alfonso, Dickmann, Arena, Meccariello, Celia, Zanellato, Murgia, Contiliano, Fetfatzidis, La Mantia, Maistro. Passiamo adesso ai rossoverdi, Lucarelli conferma il 3-4-1-2 dell’ultimo turno: Iannarilli, Diakite, Sorensen, Mantovani, Cassata, Coulibaly, Di Tacchio, Corrado, Palumbo, Partipilo, Falletti.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Spal Ternana sono molto equilibrate. Prendiamo spunto dai numeri di Eurobet: la vittoria della Spal è a 2,65, il pareggio è a 3,20, mentre il successo della Ternana è a 1,65. Passiamo adesso alle quote sul numero di gol nel match: Under 2,5 a 1,65 e Over 2,5 a 2,10. Infine grande equilibrio tra Gol e No Gol, rispettivamente a 1,82 e 1,90.













© RIPRODUZIONE RISERVATA