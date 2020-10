Diretta/ Spal Torino (campionato Primavera) streaming video e tv

Spal Torino, diretta dal signor Nicolini di Brescia, sarà una sfida valevole per la terza giornata d’andata del campionato Primavera 1, in programma sabato 3 ottobre 2020 alle ore 17.00. Per gli estensi la stagione non poteva iniziare meglio, neopromossi in categoria hanno iniziato pareggiando 1-1 sul difficile campo del Genoa, quindi superando il turno in Coppa Italia in trasferta, vincendo in casa del Sassuolo che pure è a punteggio pieno in campionato. Ciliegina sulla torta, la vittoria per 2-1 nel big match di sabato scorso in casa contro l’Inter, vinto grazie ai gol messi a segno da Ellertsson e Seck. Una grande prova per la Spal che ora cercherà di confermarsi contro un Torino che non è riuscito invece a partire in maniera brillante in questa stagione, perdendo due partite consecutive in casa contro Lazio e Sassuolo e subendo anche l’eliminazione nel secondo turno di Coppa Italia, con la Sampdoria che ha avuto la meglio ai calci di rigore. Servirà una scossa anche se il campo della Spal non sembra quello ideale per provare a riprendere il filo con la vittoria.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Ricordiamo a tutti gli appassionati che anche quest’anno gli incontri del campionato Primavera sono una proposta del canale Sportitalia. La diretta tv di Spal Torino Primavera dunque sarà visibile appunto su Sportitalia, nel caso specifico sul sottocanale SI Solocalcio, e ancora una volta, senza costi aggiuntivi, ci sarà la possibilità di seguire la sfida anche in diretta streaming video, visitando il sito www.sportitalia.com con dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI SPAL TORINO PRIMAVERA

Le probabili formazioni del match del campionato Primavera tra Spal e Torino. 3-5-2 come modulo prescelto dal tecnico Giuseppe Scurto per i padroni di casa, con questo undici titolare schierato in campo. Galeotti, Alcides, Iskra, Peda, Owolabi, Zanchetta, Attys, Ellertsson, Moro, Seck, Piht. Risponderà il Torino allenato da Cottafava schierato con un 4-4-2 con questa formazione dal 1′: Sava, Mirabelli, Celesia, Tesio, Portanova, Siniega, Carissoni, La Rotonda, Vianni, Greco, Cancello.

