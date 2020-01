Diretta Spal Verona/ Streaming video tv: Semplici cerca il bis (Serie A)

Eccoci alla diretta di Spal Verona e certo dobbiamo ora mettere sotto ai riflettori anche i due allenatori che saranno oggi in campo per la 19^ giornata di campionato di Serie A. Padrone di casa al Mazza sarà di certo Leonardo Semplici, tecnico della formazione estense dall’8 dicembre 2014 e quindi già arrivato alla sua prossima 213^ presenza sulla panchina della Spal. Fino a qui poi l’allenatore di Firenze ha messo da parte una media punti a match di 1.53. Dall’altra parte presenzierà sulla panchina del Verona Ivan Juric, tecnico classe 1975 arrivato a seguire le sorti dell’Hellas solo lo scorso mese di luglio. Per l’allenatore ex Genoa dunque si tratta oggi della sola 18^ presenza sulla panca dei gialloblu, dove finora ha messo da parte una media punti di 1.12, certo migliorabile anche per la seconda parte della stagione della Serie A. (agg Michela Colombo)

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Spal Verona, domenica 5 gennaio 2020 alle ore 15.00, sarà trasmessa in esclusiva sul satellite per tutti gli abbonati Sky, che potranno collegarsi sul canale numero 202 (Sky Sport Serie A). Per tutti gli abbonati alla pay tv satellitare sarà disponibile anche la diretta streaming video via internet del match. Si potrà seguire collegandosi tramite pc sul sito skygo.sky.it e tramite smart tv, oppure con dispositivi mobili come tablet o smartphone, tramite l’applicazione SkyGo, scaricabile sugli store online.

ORARIO E PRESENTAZIONE PARTITA

Spal Verona, in diretta dallo stadio Paolo Mazza di Ferrara oggi pomeriggio, domenica 5 gennaio 2020 alle ore 15.00, sarà una sfida valevole per la diciottesima giornata del campionato di Serie A. Match importantissimo questo Spal Verona per gli estensi, chiamati a dare continuità al successo pre-natalizio contro il Torino che ha regalato nuova speranza, risollevando la squadra emiliana dall’ultimo posto in classifica. Una vittoria che ora la Spal non potrà far restare come un’impresa isolata, considerando i 3 punti di distanza che ancora separano la squadra di Semplici dalla zona salvezza. Allo stadio Paolo Mazza arriva però un Verona tra le rivelazioni della prima metà della stagione, con i gialloblu che devono peraltro anche recuperare la partita prima di Natale contro la Lazio, non disputata per l’impegno dei biancocelesti in Supercoppa. Per gli scaligeri l’ultimo impegno risale al pirotecnico pareggio contro il Torino, però perdere lo scontro diretto contro la Spal significherebbe gettare al vento buona parte della tranquillità costruita nella prima metà della stagione. Una sfida dunque molto delicata per entrambe le compagini, col tecnico Semplici che si trova per l’ennesima volta in questa annata ad affrontare una partita che potrebbe essere decisiva per la sorte della sua panchina.

PROBABILI FORMAZIONI SPAL VERONA

Andiamo adesso a scoprire quali potrebbero essere le probabili formazioni chiamate a scendere in campo in Spal Verona oggi presso lo stadio Paolo Mazza di Ferrara per la diciottesima giornata del campionato di Serie A. La Spal allenata da Leonardo Semplici sceglierà il 3-5-2 come modulo di partenza, schierando questo undici titolare dal primo minuto: Berisha; Tomovic, Vicari, Igor; Cionek, Valoti, Missiroli, Kurtic, Strefezza; Paloschi, Petagna. Risponderà il Verona guidato in panchina da Ivan Juric con un 3-4-2-1 come modulo prescelto e questo undici schierato in campo: Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Gunter; Faraoni, Pessina, Miguel Veloso, Lazovic; Verre, Zaccagni; Di Carmine.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi scommetterà sulla sfida tra Spal e Verona di Serie A, ecco che l’agenzia Snai propone a 2.45 la quota relativa al successo interno, a 3.30 la quota riferita all’eventuale pareggio e a 2.80 la quota offerta per il successo in trasferta. Per tutti coloro che punteranno invece sul numero di gol complessivo realizzato nel corso della partita, l’over 2.5 sarà quotato 2.10 e l’under 2.5 sarà proposto a una quota di 1.75.

TESTA A TESTA

L’ultima volta che si è giocata Spal Verona era la stagione 2017-2018, vale a dire quella in cui gli estensi erano riusciti a tornare in Serie A; le due squadre però erano salite a braccetto nel massimo campionato, essendo state avversarie anche in cadetteria nella stagione precedente. Il bilancio delle ultime 10 sfide, sei delle quali giocate in Serie C, sorride decisamente agli scaligeri: quattro vittorie con cinque pareggi, ma la Spal ha ottenuto il suo unico successo nell’ultimo incrocio andato in scena, ovvero quello dell’aprile di un anno fa arrivato al Bentegodi. Al Mazza, gli estensi non vincono da tempo; il Verona invece si era preso un 3-1 nel settembre 2016, in un torneo di Serie B che i biancazzurri di Ferrara non avevano approcciato nel migliore dei modi. Quel giorno Mattia Valoti aveva realizzato una doppietta, in mezzo c’era stato il gol di Giampaolo Pazzini così come l’inutile tentativo di rimonta interna con Luca Mora. (agg. di Claudio Franceschini)



© RIPRODUZIONE RISERVATA