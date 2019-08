Diretta Spal Virtus Bolzano/ Risultato live: prima amichevole per Semplici

Spal Virtus Bolzano si gioca alle ore 16:00 di giovedì 1 agosto: un’altra partita amichevole per la squadra di Leonardo Semplici che peraltro vivrà una giornata particolare. Due ore più tardi infatti gli estensi saranno ancora in campo per affrontare l’Obermais; un doppio test dunque, e sarà molto interessante stabilire in che modo l’allenatore intenderà affrontarlo. La Spal che si lancia verso il terzo campionato consecutivo di Serie A potrebbe infatti giocare le due partite con due formazioni totalmente diverse che stiano però in campo per 90 minuti, in una reale “simulazione” di gara ufficiale con eventualmente tre sostituzioni per volta; oppure potrebbe cambiare radicalmente all’interno del singolo impegno. Questo è il dubbio che naturalmente ci porteremo fino a che non saremo immersi nel pomeriggio biancazzurro, pertanto ci mettiamo in attesa della diretta di Spal Virtus Bolzano e intanto proviamo a ipotizzare in che modo Semplici intenderà schierare il primo undici sul terreno di gioco.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Salvo variazioni di palinsesto non dovrebbe essere possibile assistere alla diretta tv di Spal Virtus Bolzano, che non sarà trasmessa nel nostro Paese; a questo punto non ci sarà nemmeno un servizio di diretta streaming video, ma per tutte le informazioni utili potrete comunque consultare le pagine ufficiali che la società estense mette a disposizione sui propri account social, in particolar modo su Facebook e Twitter.

PROBABILI FORMAZIONI SPAL VIRTUS BOLZANO

Nel definire la formazione estense per Spal Virtus Bolzano possiamo solo ipotizzare: diciamo allora che per questa prima partita Semplici punterà su una linea difensiva composta da Thiago Cionek, Salamon e Felipe a protezione di Etrit Berisha, con Dickmann e Federico Di Francesco a correre sulle corsie laterali mentre in mezzo la regia potrebbe essere quella di Valdifiori, che sarà accompagnato da Kurtic e Missiroli sulle mezzali. Davanti il tandem formato da Floccari e Petagna, ma ovviamente questa è soltanto una bozza di un undici che potrebbe essere totalmente rivoluzionato dall’allenatore, che come già detto deve pensare al doppio impegno e dunque nel corso del pomeriggio avrà la possibilità di far giocare l’intera rosa a sua disposizione, magari provando anche a cambiare modulo in corsa per valutare diverse situazioni in vista della prima giornata di campionato.



