Diretta/ Spal Vis Pesaro (risultato 0-0) streaming: gol annullato a Fiordaliso (Serie C, 2 settembre 2023)

DIRETTA SPAL VIS PESARO (RISULTATO 0-0): GOL ANNULLATO A FIORDALISO

Al 5′, la Spal ha segnato un gol ma è stato annullato per fuorigioco. Durante l’esecuzione di una punizione battuta da Siligardi, Neri ha effettuato una grande parata, respingendo il tiro ravvicinato di Antenucci. Tuttavia, Fiordaliso aveva segnato sul rimbalzo ma in posizione di offside. All’11’ la Spal è tornata all’attacco con Siligardi, che ha cercato di crossare dalla destra per Antenucci. Tuttavia, Tonucci ha contrastato efficacemente Antenucci, impedendogli di colpire di testa. Al 17′ Siligardi ha fornito un assist per Antenucci, il quale è riuscito a sfuggire alla difesa avversaria e ha impegnato Neri con un bel diagonale. Neri ha deviato il tiro in angolo. Al 19′ anche la Vis Pesaro ha provato a segnare con un bel colpo di testa di Sylla, ma il pallone è terminato fuori. (agg. di Fabio Belli)

SPAL VIS PESARO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Spal Vis Pesaro sarà disponibile, novità di quest’anno per la Serie C, in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Spal Vis Pesaro in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

SI GIOCA

Si gioca tra poco la diretta di Spal Vis Pesaro: una partita che ha una tradizione piuttosto scarsa, con appena sei incroci totali e due nel terzo millennio. Per di più le due gare più recenti risalgono alla stagione 2004-2005, in Serie C: c’è poco da dire su quella doppia sfida, che era terminata 0-0. Il bilancio complessivo ci racconta di tre vittorie della Spal e una della Vis Pesaro; la particolarità è che gli estensi si sono imposti nelle prime tre gare (due nel 1987-1988 e una nell’ottobre 1998) ma poi non sono più riusciti a imporsi. In casa lo hanno fatto due volte, il match più recente in questo senso risale al 2-1 di 26 anni fa ed era terminato con il risultato di 2-1.

La Vis Pesaro attende ancora di prendersi la prima affermazione al Paolo Mazza, ma bisogna dire che in appena tre partite ci può stare non aver mai violato questo stadio. Ad ogni modo, nel febbraio 1998 per la 23^ giornata nel girone B di Serie C2 la squadra marchigiana aveva vinto 1-0: è per l’appunto l’unico successo mai timbrato dalla Vis Pesaro nei confronti della Spal. Certo, tocca vedere come finirà oggi perché dalla prima giornata del girone B di Serie C potrebbero arrivare delle sorprese… (agg. di Claudio Franceschini)

LA PRESENTAZIONE

Spal Vis Pesaro, in diretta sabato 2 settembre 2023 alle ore 20.45 presso lo stadio Nicola Tubaldi di Recanati, sarà una sfida valida per la prima giornata del campionato di Serie C. Punto e a capo per gli estensi che, dopo sette anni tra Serie A e Serie B, ripartono da quella terza serie lasciata nel 2016. Gli emiliani ripartono sotto la guida di Domenico Di Carlo in panchina e dopo un precampionato incoraggiante, fatto anche di risultati di prestigio come il pari contro i campioni d’Italia del Napoli in amichevole.

Nella scorsa stagione la Vis Pesaro ha strappato per un punto la salvezza diretta, ottenuta grazie alla vittoria in casa contro la Carrarese all’ultima giornata della regular season. Marchigiani che puntano in questo nuovo campionato a un cammino più tranquillo, con la salvezza che resta comunque l’obiettivo fondamentale. A Ferrara le due squadre non si affrontano in campionato da quasi 19 anni, l’ultima volta fu il 30 gennaio 2005 e il confronto si risolse con un pari a reti bianche.

PROBABILI FORMAZIONI SPAL VIS PESARO

Le probabili formazioni della diretta Spal Vis Pesaro, match che andrà in scena allo stadio Paolo Mazza di Ferrara. Per la Spal, Domenico Di Carlo schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Meli, Mane, Longobardi, Prisco, Peretti, Ferrante, Ferretti, Raparo, Melchiorri, Sbaffo, Carpani. Risponderà la Vis Pesaro allenata da Simone Banchieri con un 3-4-1-2 così schierato dal primo minuto: Neri; Rossoni, Tonucci, Zoia; Mamona, Valdifiori, Astrologo, Peixoto; Di Paola; Sylla, Sanogo.

SPAL VIS PESARO LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Spal Vis Pesaro, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria della Spal con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.40, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 4.50, mentre l’eventuale successo della Vis Pesaro, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 6.25.











