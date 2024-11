DIRETTA SPARTA PRAGA BREST (RISULTATO 0-1): FINE PRIMO TEMPO

Al termine della prima frazione di gioco le formazioni di Sparta Praga e Brest sono da poco rientrate negli spogliatoi per l’intervallo sullo 0 a 1. I minuti scorrono sul cronometro ed i francesi insistono sparando di poco largo con Ajorque al 26′ oltre a mancare la sfera sul più bello con Doumbia prima di riuscire a passare in vantaggio al 37′ grazie alla rete messa a segno da Edmilson Fernandes. Fino a questo momento il direttore di gara M. Balakin ha ammonito soltanto Ajorque tra i calciatori del Brest al 23′. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

SPARTA PRAGA BREST DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

C’è un solo modo per assistere alla diretta Sparta Praga Brest sui canali tradizionali della nostra televisione, ed è quello di essere abbonati al pacchetto Calcio di Sky: la partita di Champions League infatti viene fornita su Sky Sport 257, che apre alla possibilità della diretta Sparta Praga Brest streaming video, che con questa emittente non comporta costi aggiuntivi ed è attivabile con l’applicazione Sky Go. A dire il vero un’alternativa per la partita esiste, ed è quella di sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma Now Tv poi utilizzabile su dispositivi compatibili.

FASE INIZIALE DEL MATCH

A Praga la partita tra Sparta Praga e Brest è cominciata da una quindicina di minuti nel primo tempo ed il punteggio è di 0 a 0. Nelle fasi iniziali dell’incontro gli ospiti allenati da mister Roy si affacciano pericolosamente in zona offensiva verso il 13′ quando Ajorque non riesce però a battere Vindahl da distanza ravvicinata. Ecco le formazioni ufficiali: SPARTA PRAGA (3-4-3) – Vindahl; Vitik, Panak, Cobbaut; Wiesner, Laci, Karinen, Rynes; Pesek, Olatunji, Rrahmani. Allenatore: Lars Friis. BREST (4-3-1-2) – Bizot; Lala, Chardonnet, Coulibaly, Haidara; Camara, Lees-Melou, Fernandes; Doumbia; Ajorque, Baldé. Allenatore: Eric Roy. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

SI COMINCIA!

La diretta di Sparta Praga Brest nasconde molte chicche a livello numerico, ecco perché infatti abbiamo preparato questo aggiornamento con i dati forniti dalla nostra redazione in maniera tale da poter comprende al meglio quali saranno i trend delle due squadre una volta che l’arbitro fischierà il calcio di inizio. Lo Sparta Praga difende molto basso, quasi la squadra con l blocco difensivo più basso della Champions visto che in media difende a circa 20 metri dalla propria porta, quando poi hanno il pallone cercano subito il lancio lungo con una tendenza del 35%.

Il Brest invece è una squadra che pressa con circa 28 metri di distanza dalla porta, i kilometri percorsi dai giocatori francesi sono circa 8 per partita, andando ad escludere dalla somma l’estremo difensore. La squadra francese segna la maggior parte dei suoi alla fine dle primo tempo, periodo di gioco in cui invece i padroni di casa ne subiscono di più. Perciò attenzione a questa fascia oraria, ora spostiamoci sul rettangolo verde perché la diretta di Sparta Praga Brest sta per avere il suo fischio iniziale! (agg. Gianmarco Mannara)

SPARTA PRAGA BREST: SORPRESE DEL TORNEO!

Possiamo accomodarci e seguire insieme la diretta Sparta Praga Brest, che ci porta a vivere una partita di Champions League tra due sorprese. Lo è sicuramente il Brest, che prima di questa stagione non aveva mai preso parte alle coppe europee: da esordiente assoluta si è trovata catapultata in un girone unico sconosciuto per tutti, ha certamente avuto un bel vantaggio dal calendario ma intanto ha vinto due partite nient’affatto scontate, prima di pareggiare contro il Bayer Leverkusen che dovrebbe essere di altro livello soprattutto per quanto fatto nella passata stagione, e invece si è dovuto fermare di fronte al Brest.

Bene anche lo Sparta Praga, come già dicevamo: aspettavamo i cechi in fondo alla classifica o comunque a penare anche solo per provare a prendersi i playoff, dopo tre giornate lo troviamo a 4 punti avendo già fatto risultato anche contro lo Stoccarda, chiaramente lo 0-5 dell’Etihad fa poco testo e quello che conta è come i cechi sapranno ripartire dopo quella batosta. Stiamo per saperlo adesso, perché qui è finalmente tutto pronto e allora possiamo lasciare che a parlare siano i protagonisti in campo, stiamo per arrivare alla diretta Sparta Praga Brest. (agg. di Claudio Franceschini)

SORPRESA FRANCESE!

La diretta Sparta Praga Brest ci conduce per mano verso la partita che, alle ore 21:00 di mercoledì 6 novembre, si gioca alla Epet Arena per la quarta giornata di Champions League 2024-2025. Sarebbe dovuta essere una sfida tra outsider a caccia di un difficile posto nei playoff, invece le due squadre stanno marciando: il Brest rappresenta una straordinaria sorpresa, all’esordio assoluto nelle coppe europee non ha ancora perso, certamente è stato aiutato dal calendario (ha battuto Sturm Graz e un modesto Salisburgo) ma non va dimenticato che ha anche fermato il Bayer Leverkusen, adesso arriveranno partite più ostiche e vedremo se il livello sarà mantenuto.

Anche lo Sparta Praga tutto sommato non sta facendo male: sul campo del Manchester City è arrivata una goleada (0-5) ma si poteva prevedere, in precedenza i cechi avevano battuto a loro volta il Salisburgo, addirittura per 4-0, per poi pareggiare contro l’insidioso Stoccarda. Un buon passo che autorizza a sperare nei playoff mentre i francesi per ora sognano gli ottavi; vedremo cosa succederà tra poco nella diretta Sparta Praga Brest, aspettando che la partita prenda il via possiamo fare qualche ragionamento sulle scelte dei due allenatori nella valutazione delle probabili formazioni.

PROBABILI FORMAZIONI SPARTA PRAGA BREST

Per la diretta Sparta Praga Brest Lars Friis potrebbe cambiare qualcosa rispetto all’incredibile sconfitta interna di campionato: in difesa si candida Cobbaut, che farebbe reparto con Panak e Asger Sorensen a protezione di Vindhal, in mezzo al campo c’è Pavelka ma i favoriti restano Laci e Markus Solbakken, con Wiesner a destra e Krasniqi o Pesek che a sinistra possono prendere il posto di Rynes. Davanti invece ecco Olatunji: per questa sera si gioca il posto con Albion Rrahmani, a completare il tridente dovrebbero poi essere Danek e Sadilek, quest’ultimo sicuro del posto.

La diretta Sparta Praga Brest viene impostata da Eric Roy con il 4-3-3: Bizot è il portiere, Le Cardinal e Soumaila Coulibaly si piazzano davanti a lui, Lala fa il terzino destro mentre Massadio Haidara insidia Amavi sull’altro versante. Avremo poi spazio per un centrocampo con Lees-Melou e Magnetti certi del posto, ballottaggio Edimilson Fernandes-Mahdi Camara per la terza maglia; nel tridente offensivo Ibrahim Salah e Mama Baldé son in ballottaggio a sinistra, sull’altro lato del campo opera Del Castillo e come prima punta il Brest manderà in campo Ajorque.

QUOTE E PREVISIONI SPARTA PRAGA BREST

L’agenzia Snai ha presentato le sue quote per la diretta Sparta Praga Brest, in uno scenario che sorride alla squadra di casa: abbiamo un valore pari a 2,35 volte la giocata sul segno 1 per la vittoria dello Sparta Praga, contro il 3,05 che rappresenta il guadagno in caso di affermazione del Brest, ipotesi regolata dal segno 2. L’eventualità del pareggio, per la quale dovrete puntare sul segno X, secondo questo bookmaker vi farebbe intascare una somma che corrisponde a 3,30 volte quello che sarà stato l’importo messo sul piatto.