DIRETTA/ Sparta Praga Celtic (risultato 0-0) streaming video tv: in campo, si gioca!

DIRETTA SPARTA PRAGA CELTIC (0-0): SI GIOCA

Diamo uno sguardo ai numeri in attesa della diretta di Sparta Praga Celtic. Nel Gruppo H di Europa League le altre due squadre sono in difficoltà. I cechi erano partiti con due brutte sconfitte contro Milan e Lilla, poi però nella terza giornata hanno dato una scossa al loro percorso vincendo proprio contro gli scozzesi. L’attacco ha fatto anche abbastanza bene con 5 gol fatti, ma la difesa è stata finora un disastro con 8 reti incassate. Dall’altra parte ancora peggio ha detto al Celtic che ha raccolto appena 1 punto. Dopo il ko al debutto contro i rossoneri, la squadra è riuscita a reagire e ha ottenuto un buon pareggio contro i transalpini. La terza giornata ha però segnato e confermato la crisi, il ko contro lo Sparta Praga in casa ha ridotto al lumicino le possibilità di passare il turno. L’attacco ha realizzato 4 reti confermandosi in forma, mentre dall’altra parte la difesa ha incassato 9 reti senza riuscire a trovare un buon equilibrio.

DIRETTA SPARTA PRAGA CELTIC IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA SFIDA DI EUROPA LEAGUE

Ricordiamo che la diretta tv di Sparta Praga Celtic sarà un’esclusiva dei canali sportivi di Sky, che detiene infatti i diritti per le partite di Europa League. Di conseguenza, gli abbonati potranno avvalersi, oltre alla diretta televisiva, anche del servizio di diretta streaming video per seguire il match tramite sito o app di Sky Go.

SPARTA PRAGA CELTIC: PRESENTAZIONE PARTITA

Sparta Praga Celtic, in diretta dalla Generali Ceska pojistovna Arena di Praga, in programma giovedì 26 novembre 2020 alle ore 18.55, sarà una sfida valevole per la quarta giornata della fase a gironi di Europa League. Match decisivo per le due squadre inserite nel girone del Milan, a caccia dei rossoneri al secondo posto e delle residue speranze di qualificazione ai sedicesimi di finale della competizione. Lo Sparta è a quota 3 punti, a -3 dalla seconda piazza, un solo punto in classifica e -5 dai rossoneri per gli scozzesi. All’andata i ceki hanno ottenuto un clamoroso 1-4 a Celtic Park, una sconfitta che ha avuto il sapore della resa per gli uomini di Lennon che si aggrappano a questo match come ultima speranza per ottenere il passaggio del turno. Il Celtic è in difficoltà anche le campionato scozzese dove dopo anni e anni di dominio si ritrova a rincorrere i Rangers di Steven Gerrard, mentre lo Sparta ha perso 2-4 in casa nell’ultimo turno del campionato ceko contro il Ceske Budejovice e si è ritrovato nel giro di due partite da +2 a -4 dai cugini dello Slavia, che ora guidano la classifica del torneo nazionale.

PROBABILI FORMAZIONI SPARTA PRAGA CELTIC

Le probabili formazioni di Sparta Praga Celtic, sfida che andrà in scena presso la Generali Ceska pojistovna Arena di Praga. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Vaclav Kotal con un 4-2-3-1: Heca; Vindheim, Lischka, Plechaty, Hanousek; Pavelka, Krejci; Plavsic, Dockal, Moberg Karlsson; Julis. Gli ospiti guidati in panchina da Neil Lennon schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 4-2-3-1 come modulo di partenza: Bain; Frimpong, Bitton, Ajer, Laxalt; Brown, McGregor; Christie, Rogic, Elyounoussi; Edouard.

PRONOSTICO E QUOTE

Concentriamoci infine riguardo al pronostico su Sparta Praga Celtic secondo le quote fornite dall’agenzia Snai. I padroni di casa ceki partono lievemente sfavoriti e di conseguenza il segno 1 è quotato a 2.70, mentre poi si sale a quota 3.60 in caso di pareggio (naturalmente segno X) e fino a 2.45 volte la posta in palio sul segno 2 in caso di un’affermazione esterna della formazione scozzese.

