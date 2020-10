Diretta Sparta Praga Lille/ Streaming video tv: francesi favoriti (Europa League)

DIRETTA SPARTA PRAGA LILLE: CHI DARÀ FILO DA TORCERE AI ROSSONERI?

Sparta Praga Lille sarà diretta dall’arbitro croato Duje Strukan: alle ore 21:00 di giovedì 22 ottobre saremo allo Stadion Letna per la prima giornata dei gironi di Europa League 2020-2021. Si riparte in un contesto di grande incertezza, dovuto ai numeri in aumento circa i contagi da Coronavirus; sulla carta il Lille dovrebbe giocarsi la qualificazione ai sedicesimi nel gruppo H, che è quello di cui fanno parte anche Milan e Celtic. Avversario sulla carta scomodo per i rossoneri, può esserlo anche lo Sparta Praga che ha sicuramente qualcosa in meno rispetto alle dirette concorrenti, ma come tutte le squadre dell’ Est è particolarmente ostica da affrontare nel suo stadio. Vedremo adesso come andranno le cose nella diretta di Sparta Praga Lille, aspettando la quale possiamo fare una breve valutazione sulle scelte da parte dei due allenatori, nella lettura delle probabili formazioni.

DIRETTA SPARTA PRAGA LILLE IN STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Sparta Praga Lille, che non è una delle partite fornite per questo turno di Europa League; tuttavia gli abbonati alla televisione satellitare potranno seguire, al numero 201 che è Sky Sport Uno, il programma Diretta Gol Europa League che mostra azioni salienti e reti in tempo reale dai campi collegati, permettendone anche la visione in diretta streaming video, senza costi aggiuntivi, mediante l’utilizzo di dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI SPARTA PRAGA LILLE

Sarà un 3-4-1-2 quello di Vaclav Kotal per Sparta Praga Lille: Heca il portiere, davanti a lui la difesa è comandata da Celustka che avrà ai suoi lati il supporto di Ladislav Krejci e Plechaty, mentre a destra opererà l’altro Ladislav Krejci (che ha sette anni in più dell’omonimo) con Hanousek che percorrerà l’altra corsia. Dockal fa il trequartista, un passo avanti rispetto ai mediani Sacek e Travnik; i due attaccanti dovrebbero essere Hlozek e Julis, ma attenzione anche all’ex della Lazio Kozak che potrebbe avere una maglia. Il Lille di Christophe Galtier gioca con il 4-4-2: davanti al portiere Maignan avremo José Fonte e Botman, poi Celik e Bradaric i terzini con un centrocampo nel quale Renato Sanches potrebbe fare coppia con Soumaré che è favorito su Benjamin André. Da valutare gli esterni: Araujo e Bamba rischiano sulla pressione di Ikoné e Yazici, entrambi possono giocare anche come seconde punte ma qui dovranno vincere la concorrenza di David e Burak Yilmaz, senza dimenticarsi del figlio d’arte Timothy Weah.

QUOTE E PRONOSTICO

Andiamo a vedere quello che l’agenzia Snai ha previsto per il pronostico su Sparta Praga Lille. Il segno 1 per la vittoria dei padroni di casa vi permetterebbe di guadagnare una somma corrispondente a 3,80 volte quello che avrete deciso di mettere sul piatto, contro il valore di 3,50 che accompagna l’ipotesi del segno 2 per l’affermazione degli ospiti. Il pareggio, eventualità come sempre regolata dal segno X, porta in dote una vincita che ammonta a 1,95 volte quanto puntato con questo bookmaker.



