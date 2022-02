Diretta/ Sparta Praga Partizan streaming video: duello dell’Est (Conference League)

DIRETTA SPARTA PRAGA PARTIZAN: PARTITA COMBATTUTA!

Sparta Praga Partizan, in diretta giovedì 17 febbraio 2022 alle ore 21.00 presso la Generali Arena di Praga sarà una sfida valevole per i play off di Conference League. Scontro tra due storiche realtà dell’Est Europa, lo Sparta Praga arriva nella competizione dopo il terzo posto nella fase a gironi di Europa League anche se in campionato sono costretti ad inseguire, a 4 punti di distanza dalla coppia di testa del campionato ceko formata da Slavia Praga e Viktoria Plzen.

Diretta/ Juventus U23 Piacenza (risultato 0-0) streaming video tv: si comincia!

Il Partizan Belgrado a sua volta è in fuga nel campionato serbo con 5 punti di vantaggio sulla Stella Rossa Belgrado, ritmo da record con 20 vittorie e 2 soli pareggi nelle prime 20 partite, con i bianconeri che hanno ottenuto il secondo posto nella fase a gironi di Conference, finendo alle spalle dei belgi del Gent. I ceki invece come detto sono retrocessi dall’Europa League, finendo nel girone alle spalle di Lione e Rangers.

Diretta/ Olbia Reggiana (risultato 0-0) streaming tv video: gol annullato agli ospiti

DIRETTA SPARTA PRAGA PARTIZAN STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA DI CONFERENCE LEAGUE

La diretta tv di Sparta Praga Partizan è su DAZN: la visione sarà garantita (agli abbonati) in diretta streaming video, e dunque utilizzando apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone. In alternativa, potrà essere sfruttata una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI SPARTA PRAGA PARTIZAN

Le probabili formazioni della diretta Sparta Praga Partizan, match che andrà in scena alla Generali Arena di Praga. Per lo Sparta Praga, Pavel Vrba schiererà la squadra con un 4-2-3-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Holec, Wiesner, Panak, Celutksa, Hancko, Pavelka, Sacek, Pesek, Hlozek, Haraslin, Minchev. Risponderà il Partizan allenato da Igor Duljaj con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Popovic; Miletic, Vujacic, Sanicanin; Miljkovic, Jojic, Natcho, Pantic, Urosevic; Menig, Gomes.

Diretta/ Barcellona Napoli streaming video tv: Xavi contro Spalletti, gli allenatori

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Sparta Praga Partizan, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria dello Sparta Praga con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.00, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.40, mentre l’eventuale successo del Partizan, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.55.



© RIPRODUZIONE RISERVATA