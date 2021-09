Diretta Spartak Mosca Legia Varsavia/ Streaming video tv: anticipo di Europa League

DIRETTA SPARTAK MOSCA LEGIA VARSAVIA: VIA CON UN ANTICIPO DI EUROPA LEAGUE

Spartak Mosca Legia Varsavia sarà diretta dall’arbitro montenegrino Nikola Dabanovic: appuntamento alle ore 16:30 di mercoledì 15 settembre, siamo allo Stadion Spartak per la prima giornata del gruppo C di Europa League 2021-2022 e, visto il giorno, si tratta chiaramente di un anticipo. L’orario invece è stabilito per ragioni di fuso; in questa sfida inaugurale della competizione si affrontano due squadre che bisognerà osservare con attenzione, perchè il gruppo C è anche quello in cui è finito il Napoli che domani sera aprirà la sua Europa League sul campo del Leicester.

Appare abbastanza scontato che i partenopei e le Foxes siano largamente favoriti per qualificarsi ai sedicesimi; sulla carta dunque Spartak e Legia potrebbero giocarsi l’accesso alla Conference League, visto che in questa stagione è prevista una ulteriore “retrocessione” da una coppa all’altra. Dunque, mentre aspettiamo che la diretta di Spartak Mosca Legia Varsavia prenda il via, facciamo un rapido approfondimento sulle scelte da parte dei due allenatori, leggendone insieme le probabili formazioni.

DIRETTA SPARTAK MOSCA LEGIA VARSAVIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Spartak Mosca Legia Varsavia è riservata in esclusiva ai clienti della televisione satellitare: questa partita di Europa League viene infatti trasmessa su Sky Sport Football, canale che trovate al numero 253 del vostro decoder. In assenza di un televisore, tutti gli abbonati al satellite potranno seguire il match anche tramite il servizio di diretta streaming video: l’applicazione Sky Go non richiede costi aggiuntivi ed è attivabile su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI SPARTAK MOSCA LEGIA VARSAVIA

Rui Vitoria, allenatore della squadra russa, affronta Spartak Mosca Legia Varsavia con un 3-4-1-2 nel quale Rasszakov, Gigot e Dzhikiya si dispongono in difesa davanti al portiere Maksimenko; a centrocampo è conosciuto Victor Moses (passato anche dall’Inter), lui a destra con Ayrton Lucas a sinistra, in mezzo invece Zobnin dovrebbe fare coppia con Umyarov. Sarà Quincy Promes il giocatore alle spalle dei due attaccanti: Sobolev e Ezequiel Ponce sono in vantaggio sulla concorrenza, soprattutto quella di Jordan Larsson.

Per il suo Legia Varsavia, Czeslaw Michniewicz se la gioca con modulo quasi speculare: qui però ci sono due trequartisti come Luquinhas e Rafa Lopez, Pekhart sarà di conseguenza il solo riferimento avanzato mentre a centrocampo avremo due esterni come Skibicki e Ribeiro che accompagneranno l’azione di André Martins e Slisz. In difesa Nawrocki, Wieteska e Jedrzejczyk sono davanti a Boruc, portiere che abbiamo visto passare anche dalla Fiorentina.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai propone le quote ufficiali per un pronostico su Spartak Mosca Legia Varsavia: secondo questo bookmaker la partita di Champions League vede favoriti i padroni di casa. Il segno 1 per la vittoria della squadra russa vi farebbe guadagnare 1,83 volte la vostra giocata; con il segno X che identifica il pareggio si arriva a una vincita equivalente a 4,00 volte la somma investita, mentre il successo esterno dei polacchi (segno 2) porta in dote un guadagno che corrisponde a 4,75 volte l’importo messo sul tavolo.

