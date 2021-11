DIRETTA/ Spartak Mosca Napoli video streaming tv: l’arbitro è Clément Turpin

DIRETTA SPARTAK MOSCA NAPOLI: L’ARBITRO

Spartak Mosca Napoli sarà diretta dal francese Clemen Turpin, coadiuvato dai connazionali Nicolas Danos e Cyril Gringore. Il quarto uomo invece sarà Benoit Millot con Francois Letexier Var e Amaury Delerue Avar. Turpin è nato a Oullins il 16 maggio del 1982 e di professione fa il giurista. Dal 2008 è riuscito ad approdare in Ligue 1, la massima serie del calcio francese. Nel 2010 è diventato internazionale con debutto il 30 maggio del 2010 in Paraguay Costa d’Avorio terminata col risultato finale di 2-2. Nel 2018 ha diretto due gare della fase a gironi del Mondiale in Russia.

Probabili formazioni Spartak Mosca Napoli/ Quote: Selikhov vs Meret, duello in porta

Il punto più alto della sua carriera è arrivato lo scorso 12 maggio quando ha diretto la finale proprio di Europa League Villarreal Manchester United. In carriera ha arbitrato 463 partite tirando fuori 1500 cartellini gialli. Attenzione perché è uno che non perdona in caso di grave infrazione, sono addirittura 89 le espulsioni dirette, 38 quelle per doppio giallo. È un fischietto che si fa rispettare e sa sempre tenere a bada le situazioni complicate. Gli azzurri possono star tranquilli di trovarsi di fronte a un arbitro sicuramente molto preparato e che raramente sbaglia anche se dovranno stare attenti soprattutto in area di rigore.

PROBABILI FORMAZIONI LOKOMOTIV MOSCA LAZIO/ Diretta tv: spazio per Patric in difesa?

DIRETTA SPARTAK MOSCA NAPOLI STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI CHAMPIONS LEAGUE

La diretta tv di Spartak Mosca Napoli sarà garantita stasera per gli abbonati alla televisione satellitare sui canali di Sky Sport, di conseguenza per loro sarà disponibile anche la diretta streaming video tramite Sky Go, ma a proposito di streaming ricordiamo che il match sarà visibile anche su Infinity, piattaforma Mediaset.

SPARTAK MOSCA NAPOLI: SPALLETTI VUOLE RIALZARSI

Spartak Mosca Napoli, in diretta mercoledì 24 novembre 2021 alle ore 16.30 presso la Otkrytiye Arena di Mosca, sarà una sfida valevole per la quinta giornata della fase a gironi di Europa League. Sfida decisiva considerando anche quanto è schiacciata la classifica nel girone C. Il Napoli pur tra molte difficoltà nel suo cammino europeo si è preso la testa solitaria della classifica grazie al poker rifilato in Polonia al Legia Varsavia, ma lo Spartak che all’andata a vinto a Napoli pur essendo ultimo è lontano solo 3 lunghezze dai partenopei.

PROBABILI FORMAZIONI SPARTAK MOSCA NAPOLI/ Diretta tv, anche Insigne dà forfait

Il pareggio contro il Leicester ha confermato come i russi non abbiano alcun interesse a mollare il fronte europeo, cercando di rilanciarsi anche sul fronte continentale considerando le difficoltà che il club sta scontando nel campionato russo. L’ultima sconfitta sul campo del Krasnodar ha infatti portato lo Spartak a scendere addirittura al decimo posto in classifica, lontano dalle posizioni che valgono l’Europa per la prossima stagione.

PROBABILI FORMAZIONI SPARTAK MOSCA NAPOLI

Le probabili formazioni della diretta Spartak Mosca Napoli, match che andrà in scena alla Otkrytiye Arena di Mosca. Per lo Spartak Mosca, Rui Vitoria schiererà la squadra con un 3-4-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Selikhov; Kutepov, Caufriez, Dzhikiya; Moses, Zobnin, Litvinov, Ayrton Lucas; Ignatov; Promes, Sobolev. Risponderà il Napoli allenato da Luciano Spalletti con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Lobotka, Zielinski; Elmas, Mertens, Insigne.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha tracciato un pronostico su Spartak Mosca Napoli, quindi possiamo subito andare a vedere cosa proponga il bookmaker per questa partita di Europa League. Il segno 1 che identifica la vittoria della squadra di casa vi farebbe guadagnare 5.00 volte la cifra messa sul piatto, mentre l’eventualità del pareggio (regolata dal segno X) porta in dote una vincita corrispondente a 4.00 volte la vostra giocata; il segno 2, per il successo degli ospiti, ha un valore che ammonta a 1.60 volte l’importo investito.



© RIPRODUZIONE RISERVATA