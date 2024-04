DIRETTA/ Spezia Ascoli video streaming tv: marchigiani avanti nei precedenti (Serie B, 1 aprile 2024)

DIRETTA SPEZIA ASCOLI: TESTA A TESTA

Sta per cominciare la diretta Spezia Ascoli, valida per il 31esimo turno di Serie B. Nella propria storia, le due squadre si sono sfidate 27 volte. Andiamo a vedere nel dettaglio i testa a testa partendo dal bilancio complessivo: 8 vittorie dello Spezia, 7 pareggi e 12 dell’Ascoli, tra cui il primo precedente datato 1961 in Serie C. Infatti fino al 1987 le squadre si sono affrontate solo nella terza divisione del calcio italiano, salvo poi incontrarsi solo in Serie B.

Gli ultimi due precedenti hanno sorriso allo Spezia: nel 2020 finì 3-1 con gol di Mastinu, Gyasi e Nzola mentre nel 2023, match d’andata di questa stagione, i liguri ebbero la meglio per 2-1 grazie a Verde su rigore e il colpo di testa vincente all’89’ di Hristov. L’ultimo successo ascolano è datato 2019: 3-0 in virtù dei centri di Ninkovic, da Cruz e Ardemagni.(aggiornamento di Christian Attanasio)

DIRETTA SPEZIA ASCOLI STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

Spezia Ascoli essendo una diretta di Serie B ha molte opportunità per essere vista in tanti modi diversi: la modalità più classica è quella di Sky, dove bisognerà acquistare un pacchetto Calcio che sblocca questi canali. Per i più Smart invece, esiste la possibilità sia di vederlo su NowTv che sulla piattaforma di streaming online di Dazn.

LA PRESENTAZIONE

Un altro grande appuntamento di Serie B sul nostro portale quello della diretta di Spezia Ascoli, incontro valevole per la 31esima giornata di campionato oggi 1 aprile 2024 alle ore 15,00. Lo Spezia, con il suo ennesimo pareggio stagionale, questa volta contro la Reggiana, si conferma come una delle squadre più propense alla condivisione dei punti in questa Serie B, totalizzando ben 13 pareggi.

Anche la Reggiana, con 16 pareggi, è una regina assoluta in questo senso. Nonostante qualche occasione interessante, come un palo degli ospiti e alcuni buoni spunti di Verde, la partita è terminata a reti inviolate. Ora, lo Spezia si prepara per una vera e propria sfida salvezza contro l’Ascoli, distanziati in classifica da soli un punto. L’Ascoli arriva da una netta vittoria casalinga contro il Lecco, battuto per 4-1 grazie alle reti di Caligara (autore di una doppietta), Bellusci e Duris.

SPEZIA ASCOLI: PROBABILI FORMAZIONI

Spostiamo l’attenzione dalla diretta di Spezia Ascoli alle probabili formazioni del match, dove per la formazione ligure Verde sia confermato in attacco, il giocatore più tecnico della squadra che indosserà la maglia numero dieci. Sarà incaricato di supportare l’attacco e di creare opportunità offensive.

Per l’Ascoli, è probabile che Caligara giochi dal primo minuto dopo la doppietta realizzata nell’ultima partita, confermando il suo ruolo importante nel reparto offensivo della squadra marchigiana.

SPEZIA ASCOLI, LE QUOTE

Per gli scommettitori andiamo ad osservare le quote relative alla diretta di Spezia Ascoli, grazie al supporto del sito di Sisal: il segno 1 è stato fissato a 2,1 mentre il segno X, che varrebbe il pareggio a 3,25. La vittoria marchigiana invece è messa a 3,60











